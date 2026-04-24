Σεισμός στο Λασίθι: Αγωνία μετά τα 5,7 Ρίχτερ – Τι θα γίνει με την εξέλιξη του φαινομένου

Πίνακας περιεχομένων

Αναστάτωση στους πολίτες και έντονη ανησυχία στους σεισμολόγους προκάλεσε ο νέος σεισμός που σημειώθηκε λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4) στο Λασίθι, μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγες ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό των 5,7 Ρίχτερ το πρωί της ίδιας μέρας στην περιοχή.

Η περιοχή βρίσκεται σε κλοιό έντονης σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ώρες και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε στο EleftherosTypos ότι η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη των φαινόμενων προκειμένου να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.

«Το πρωί είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου και ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων. Από τότε ακολούθησαν δεκάδες άλλοι σεισμοί με αποκορύφωμα τον νέο δυνατό σεισμό της τάξεως των 5 Ρίχτερ στο Λασίθι. Η εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας μας δείχνει ότι ο σεισμός των 5,7 ήταν ο κύριος, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε τις επόμενες ώρες, καθώς παρατηρούμε με προσοχή το φαινόμενο» ανέφερε αρχικά στο στο EleftherosTypos.

Και συνεχίζει: Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Το καλό είναι ότι ο μεγάλος σεισμός των 5,7 όσοι και οι υπόλοιποι που ακολούθησαν είναι σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή μια απόσταση 25 χλμ από την περιοχή εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών».

Στο ερώτημα αν η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν μεγαλύτερο σεισμό, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε: «Στο παρελθόν είχαμε και πιο μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Να θυμίσω ότι το 2020 είχαμε σεισμό της τάξεως των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η ευρύτερη περιοχή έχει ένα ιστορικό καταγεγραμμένο και γενικά μια έντονη σεισμική δραστηριότητα και για αυτό αξιολογούμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έντασης 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Λασιθίου, δύο λεπτά πριν από τις δώδεκα το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4).

«Φυσιολογική φαίνεται να είναι η εξέλιξη του φαινομένου», σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έπειτα από τη σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα (24/4) σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας, όπως αναφέρει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι η συχνότητα των μετασεισμών είναι μεγάλη ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 20 μετασεισμοί. «Έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς στο επίπεδο που είναι φυσιολογικά αναμενόμενοι. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγεγραμμένους 20 μετασεισμούς. Η απόσταση από τις ακτές είναι αρκετά σημαντική, έτσι ώστε να μην έχουμε βλάβες μεγάλες στις κατοικημένες ζώνες. Από την όλη εικόνα φαίνεται ότι πάμε αρκετά καλά, ωστόσο θα πρέπει να το δούμε σε μεγαλύτερο παράθυρο χρόνου, για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στις εκτιμήσεις. Αυτό που κρατάμε αυτή τη στιγμή, που είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις, είναι ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μέχρι τώρα εξέλιξη του φαινομένου, φαίνεται να είναι φυσιολογική», αναφέρει ο κ. Καραστάθης.

Αισθητός σε όλη την Κρήτη έγινε ο σεισμός έντασης 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) στο Λασίθι της Κρήτης. Μετά τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν πάνω από 15 μετασεισμοί ταρακουνώντας ξανά το νησί. Την ώρα του δυνατού σεισμού κάμερα κατέγραψε το εσωτερικό σπιτιού στις Μοίρες, αποτυπώνοντας την ένταση της δόνησης. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» και διακρίνονται φωτιστικά να κουνιούνται έντονα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του σεισμού στις 06:18 το πρωί.

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία», τόνισε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νοτιοδυτικά του Λασιθίου το πρωί της Παρασκευής. Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει ήδη από τις 14 του μήνα, με διαδοχικές δονήσεις που κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες, γεγονός που είχε θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή. «Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπο