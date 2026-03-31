Σοβαρές ζημιές στα σχολεία μετά από σεισμούς – Στη Βουλή το πρόβλημα

Ανησυχία για τη στατική επάρκεια σχολικών μονάδων στα Ιωάννινα φέρνει στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τους πρόσφατους σεισμούς που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητά απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υποδομών σχετικά με την κατάσταση συγκεκριμένων εκπαιδευτηρίων, στα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, έχουν καταγραφεί σοβαρά κτιριακά προβλήματα.

Η παρέμβαση βασίζεται σε επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγων Γονέων Ιωαννίνων προς τη δημοτική αρχή, στην οποία εκφράζεται έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολεία που φέρονται να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τη σεισμική δραστηριότητα, με τον βουλευτή να ζητά σαφείς απαντήσεις για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ζημιών.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «“Τραυματισμένα” εκπαιδευτήρια στην πόλη των Ιωαννίνων λόγω προσφάτων σεισμών»

Κυρία, κύριε Υπουργοί,

Όπως ενημερωθήκαμε, προσφάτως το Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων Ιωαννίνων εξέθεσε γραπτώς την ανησυχία του, μέσω επιστολής απευθυνόμενης προς τη Δημοτική Αρχή της ομώνυμη πόλης σχετικά με τη στατική κατάσταση μέρους των σχολικών κτηρίων, λόγω των σεισμών που έπληξαν προ ολίγων ημερών την ευρύτερη περιοχή. Η ανησυχία τους έγκειται στην ασφάλεια, την οποία πρέπει να διασφαλίζουν όλα τα εκπαιδευτήρια της περιοχής πολλώ μάλλον συγκεκριμένα σχολικά εκπαιδευτήρια όπως: α) το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, β) το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων («Μαρούτσειο»), γ) το 7ο Δημοτικό Σχολείο «Παυλίδειος Σχολή»-ΖΕΠ, δ) το 4ο Νηπιαγωγείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο (λόγω συστέγασης), ε) το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, στ) το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων («Βαλάνειος Σχολή») και ζ) το Γυμνάσιο Πεδινής, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι ως άνω, αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα κτιριακά προβλήματα λόγω των σεισμικών δομήσεων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.Προτίθεσθε, όπως μας ενημερώσετε εάν διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι τόσο στα αναφερόμενα εκπαιδευτήρια από τα κλιμάκια των Κτηριακών Υποδομών (ΚΤ.ΥΠ.) Α.Ε. όσο και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής και ποια τα αποτελέσματα αυτών;

2.Υφίσταται χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των όποιων φθορών υπέστησαν τα εν λόγω εκπαιδευτήρια κι αν ναι, ποιο είναι αυτό ανά σχολικό κτήριο εκ των παρατιθέμενων;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ