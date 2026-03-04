Είμαστε στην έναρξη του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου; Τι αναφέρει ο Στρατηγός Φλώρος

Ο πλανήτης ενδέχεται να βρίσκεται στο κατώφλι του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, εκτίμησε ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επισημαίνοντας ότι οι εχθροπραξίες επεκτείνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου.

ΔΕΙΤΕ ΧΑΟΣ στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Ακυρώσεις πτήσεων προς Ντουμπάι, Τελ Αβίβ και Άμπου Ντάμπι

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε πως «τώρα έχουμε μια μεγάλη εμπλοκή κρατών, κυρίως του Κόλπου». Όπως σημείωσε, αν απομακρυνθούμε από το περιβάλλον του Ιράν, που είναι το κυρίαρχο, παρατηρούμε πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορα μέτωπα.

ΔΕΙΤΕ Καταφύγια στην Ελλάδα: Πόσα είναι και γιατί κρατούν μυστική την τοποθεσία τους

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή το 2023, καθώς και στους πολέμους Πακιστάν – Αφγανιστάν και Πακιστάν – Ινδίας. Επισήμανε επίσης τις κρίσεις στο Σουδάν και τον αναβρασμό στην Αιθιοπία.

«Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πολύ να μην χαρακτηρίσει αυτά που συμβαίνουν Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξάλλου, οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι χαρακτηρίζονται παγκόσμιοι, όταν τελειώσουν», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Φλώρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η εποχή μας να γραφτεί στην Ιστορία ως νέα περίοδος παγκόσμιας σύρραξης.







ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – Κύπρος: Έκλεισε ο εναέριος χώρος στη Λάρνακα