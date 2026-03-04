ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – Κύπρος: Έκλεισε ο εναέριος χώρος στη Λάρνακα
Έκλεισε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο ενάεριος χώρος στη Λάρνακα, «λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας».
Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση από την Ελλάδα.
Πρόκειται για την πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
