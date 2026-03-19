Ενδοσχολική βία: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου για πρόληψη και αντιμετώπιση

Στο διακρατικό συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου αναδείχθηκε η ανάγκη κοινής στρατηγικής και συνεργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας βρέθηκε στο επίκεντρο του Επιστημονικού Διακρατικού Συνεδρίου Ελλάδας – Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα από κοινές παρεμβάσεις, επιστημονικές προσεγγίσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, αναδείχθηκε η ανάγκη για συντονισμένες δράσεις, ενίσχυση της συνεργασίας και υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών που θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές.

Η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα και προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, πραγματοποιήθηκε το Επιστημονικό Διακρατικό Συνέδριο Ελλάδας – Κύπρου με τίτλο «Μαζί για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας».

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (Υ.Π.Α.Ν.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση της ενδοσχολικής βίας.

Στο συνέδριο, το οποίο διεξήχθη υβριδικά στην Αθήνα, στο ΥΠΑΙΘΑ και ταυτόχρονα στη Λευκωσία, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, χαιρετισμό απηύθυναν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σ’ έναν πολύ διαφορετικό κόσμο, σ’ έναν ψηφιακό κόσμο που εκτίθενται καθημερινά σε πολλές και διαφορετικές μορφές βίας. Καλούμαστε, λοιπόν, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πολιτεία σε μια κοινή μάχη, προκειμένου να σπάσουμε την κουλτούρα της βίας, η οποία γίνεται συχνά αποδεκτή από παιδιά και εφήβους ως κανονικότητα» δήλωσε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, «το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται οι αξίες και η προσωπικότητα των παιδιών μας. Είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται στάσεις ζωής, σεβασμός υπευθυνότητα, συνέργεια, ενσυναίσθηση. Ουσιαστικά είναι το περιβάλλον που δομούνται, η κοινωνική κουλτούρα του σήμερα και του αύριο. Και γι’ αυτό ακριβώς, το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλους»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για τη βία και την παραβατικότητα μεταξύ ανηλίκων, η οποία βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας. Παράλληλα, αναλύθηκαν τα νομοθετικά μέτρα και οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νομοθεσίες, τις πολιτικές και την Εθνική Στρατηγική 2024–2028 της Κύπρου για την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας στο σχολείο, η οποία δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και της έγκαιρης παρέμβασης.

Παρουσιάστηκαν επίσης σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για τις στρατηγικές πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού ως ένα αναπτυξιακό συνεχές παρεμβάσεων, που εκτείνεται από την καθολική πρόληψη έως τη στοχευμένη υποστήριξη μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας. Παράλληλα αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν την εφηβεία, την ψηφιακή ψυχολογία και το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία κατανόησης των σύγχρονων ψηφιακών εμπειριών των εφήβων για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών.

Τέλος, παρουσιάστηκαν δράσεις και καλές πρακτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού που εφαρμόζονται σε σχολικές μονάδες. Οι πρακτικές παρουσιάστηκαν από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων

Το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ θεσμών, εκπαιδευτικών και επιστημονικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών για τη δημιουργία ασφαλών και υποστηρικτικών σχολικών περιβαλλόντων.