Ζαχαράκη: Τι ανακοίνωσε για τα σχολεία – Έρχεται ομάδα εργασίας βελτίωσης σχολικής ζωής – Ενίσχυση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

Η Σοφία Ζαχαράκη προχωρά σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση τόσο στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών όσο και στη στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών. Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν έργα ανακαίνισης, νέες δράσεις για τη σχολική ζωή και ενίσχυση υποστηρικτικών δομών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με εργαλεία όπως το Ψηφιακό Φροντιστήριο, αλλά και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μέσω της προσέλκυσης ξένων πανεπιστημίων.

Εκτεταμένες ανακαινίσεις και παρεμβάσεις στα σχολεία

Σημαντικές εργασίες αναβάθμισης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών και λειτουργικών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τους Δήμους και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να ανακαινιστούν περισσότερα από 220 σχολεία μέσω συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ ήδη μέσα στο 2025 έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες σε πάνω από 430 σχολικές μονάδες.

Νέες δράσεις για τη σχολική ζωή και τη στήριξη μαθητών

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται και η αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των μαθητών, όπως η σχολική βία. Για τον σκοπό αυτό, προχωρά η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας που θα εξετάσει τρόπους συνολικής βελτίωσης της σχολικής ζωής.

Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία, ενώ δρομολογούνται δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

Συμβουλευτική γονέων και σύγχρονες προκλήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στήριξη των γονέων, μέσω νέου προγράμματος συμβουλευτικής που επικεντρώνεται σε σύγχρονα ζητήματα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιχειρείται η ενίσχυση της κατανόησης θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των παιδιών.

Θέματα όπως οι εθισμοί, η χρήση του διαδικτύου και οι αλλαγές στην προεφηβική και εφηβική ηλικία εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο που στοχεύει στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Ψηφιακό φροντιστήριο και νέες δυνατότητες μάθησης

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί βασικό εργαλείο υποστήριξης των μαθητών, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερα ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρέχεται πρόσβαση σε μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Μετά το Πάσχα ξεκινούν και τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με επέκταση των live μαθημάτων και σε άλλες τάξεις από τη νέα σχολική χρονιά.

Διεθνές ενδιαφέρον και εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση

Αυξημένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων για παρουσία στην Ελλάδα, με σημαντικά ιδρύματα να επιδιώκουν τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της Ελλάδας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και αδειοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ήδη λειτουργούν στη χώρα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Παράλληλα, παρατείνεται έως το 2028 η δυνατότητα ειδικής εισαγωγής σε ανώτατα ιδρύματα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Εξέλιξη διοικητικών διαδικασιών στην εκπαίδευση

Σε ό,τι αφορά ειδικές υποθέσεις που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, οι διαδικασίες ελέγχου προχωρούν με ταχύτητα και με στόχο την πλήρη διαφάνεια. Οι αρμόδιες αρχές δίνουν έμφαση στην ολοκλήρωση των ερευνών χωρίς καθυστερήσεις.

Όπως επισημαίνεται, θα αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν, ενώ τα πορίσματα των διαδικασιών αναμένεται να καταγράψουν τόσο τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν όσο και τυχόν παραλείψεις.