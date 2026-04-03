ΦΡΙΚΗ! Γονείς χτυπούσαν με μαστίγιο τα 2 παιδιά τους και έφτυναν στο φαγητό τους

Πίνακας περιεχομένων

Δύο παιδιά στο Βόλο βίωσαν έναν εφιάλτη που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ούτε καν να φέρνει στον νου του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπέστησαν συστηματική σωματική βλάβη, παραμέληση και βασανιστήρια από τους γονείς τους, μέσα στο 2022.

Σήμερα, Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, οι δύο γονείς κάθισαν στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, τελεσθείσα κατά συναυτουργία, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 9χρονο αγόρι δεχόταν χτυπήματα με μαστίγιο για άλογα, μυγοσκοτώστρα, παντόφλες αλλά και με τα χέρια των γονιών του.

Η 7χρονη κόρη κατέθεσε ότι οι γονείς ξεσπούσαν επάνω της, παραμελούσαν τη διατροφή και την προσωπική της υγιεινή. Μάλιστα, στα δύο τους παιδιά στερούσαν ακόμη και το νερό, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να το πληρώσουν για να πιουν.

Δάσκαλος του σχολείου όπου φοιτούν τα παιδιά κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 36χρονος πατέρας έφτυνε στο φαγητό του γιου του. Παρά τη φρίκη, ο 9χρονος, επειδή πεινούσε, παραμέριζε το σημείο όπου είχε φτύσει ο πατέρας του και έτρωγε το υπόλοιπο φαγητό. Ο ίδιος δάσκαλος τόνισε πως συχνά παρατηρούσαν στα παιδιά σημάδια από χτυπήματα.

Ο διευθυντής του σχολείου, όπου φοιτούν τα τέσσερα από τα έξι παιδιά του ζευγαριού, κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και είχε απευθυνθεί σε παιδοψυχολόγο, ενώ κατήγγειλε όλα όσα είχε διαπιστώσει στην Εισαγγελία Ανηλίκων. Τα παιδιά, μιλώντας στον παιδοψυχολόγο, παραδέχθηκαν πως δεν θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι των γονιών τους λόγω της κακομεταχείρισης και των ξεσπασμάτων τους.

Οι κατηγορούμενοι, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά τους λένε ψέματα από τη στιγμή που έμαθαν ότι οι γονείς σκοπεύουν να μετακομίσουν σε χωριό εκτός Βόλου για να ανοίξουν φάρμα. Τα παιδιά, όπως υποστήριξαν, αντέδρασαν γιατί έτσι δεν θα μπορούσαν να μένουν στο σπίτι της γιαγιάς τους, που ζει στην πόλη.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς των γονέων και τους έκρινε ένοχους. Η 31χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, ενώ ο 36χρονος πατέρας σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.