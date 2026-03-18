Σοφία Ζαχαράκη: «Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα» – Ξεκινούν σεμινάρια για γονείς σε όλη τη χώρα

Πίνακας περιεχομένων

Η Σοφία Ζαχαράκη τονίζει ότι τα σχολεία λειτουργούν ομαλά στη συντριπτική τους πλειονότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Σαφές μήνυμα για την εικόνα και τη λειτουργία των σχολείων έστειλε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι η σχολική κοινότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται με φαινόμενα έντασης και απαξίωσης. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των σχολικών μονάδων λειτουργεί ομαλά, ωστόσο απαιτείται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η Υπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η σαφής οριοθέτηση κανόνων και η ουσιαστική σύμπραξη σχολείου και οικογένειας αποτελούν βασικούς άξονες για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της σχολικής καθημερινότητας, δίνοντας έμφαση στη στήριξη τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Σοφία Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα – Οφείλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο τρίγωνο παιδιά-εκπαιδευτικοί-γονείς

Σαφές μήνυμα προς όλους για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία έστειλε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στο ERTnews Radio, τονίζοντας ότι «τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα. Οφείλουμε όμως να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο τρίγωνο παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας, η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων λειτουργεί ομαλά, με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων να αποτελεί τον κανόνα ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Αναφερόμενη στην απώλεια της εκπαιδευτικού, Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, αφού εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, επανέλαβε ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει σκοπό τη συγκάλυψη, αλλά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως υπογράμμισε, «όπου διαπιστωθούν αμέλειες ή παραλείψεις, θα υπάρξουν συνέπειες», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ουσία βρίσκεται στην πρόληψη και στη διαμόρφωση υγιών σχέσεων εντός της σχολικής κοινότητας.

Η Υπουργός αναφερόμενη στην ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη, σημείωσε ότι το σχολείο πρέπει να αποτελεί έναν χώρο στον οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί αισθάνονται προστατευμένοι. Τόνισε, επίσης, ότι η ύπαρξη σαφών κανόνων και ορίων είναι καθοριστική, επισημαίνοντας ότι «το πλαίσιο και η πειθαρχία λειτουργούν ως παράγοντες ασφάλειας για τα παιδιά», ενώ η απουσία τους μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και εντάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, επισημαίνοντας ότι η κοινή στάση και η συνέπεια στους κανόνες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Όπως ανέφερε, η έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικά μηνύματα και δυσλειτουργίες και συμπλήρωσε ότι «ξεκινάμε σεμινάρια δια-ζώσης και διαδικτυακά με γονείς έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε και τις κοινότητες γονέων».

Παράλληλα, παρουσίασε τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της σχολικής καθημερινότητας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την αύξηση του αριθμού Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία, την ενίσχυση των ομάδων υποστήριξης, καθώς και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς και γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις του έργου τους ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι «θα υπάρξει νομική θωράκιση σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Η Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε επίσης τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης αλλαγών στη συμπεριφορά των μαθητών, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτροπή φαινομένων βίας και αποκλεισμού.

Αναφερόμενη στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, σημείωσε ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό και τη βελτίωση του προγραμματισμού, ενώ υπογράμμισε ότι η πλήρης εξάλειψη των κενών σε ένα δυναμικό σύστημα όπως η εκπαίδευση αποτελεί διαρκή πρόκληση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της παράλληλης στήριξης, διευκρινίζοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης των σχετικών δομών, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμπλήρωσε ότι, «ψάχνουμε τη χρυσή ισορροπία μεταξύ και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των παιδιών». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, τον Ιούλιο του 2025 ιδρύθηκαν 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, γεγονός που συνιστά τον μεγαλύτερο αριθμό ίδρυσης Τ.Ε.

Τέλος, αναφερόμενη στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σημείωσε ότι το Υπουργείο είναι πλήρως προετοιμασμένο για την ομαλή διεξαγωγή τους, καλώντας τους μαθητές να έχουν ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση.

Η Υπουργός επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολείου, που θα στηρίζει ουσιαστικά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες.