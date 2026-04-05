Σοφία Ζαχαράκη στην 111η Σύνοδο Πρυτάνεων: Εντός του Απριλίου 120 εκατ. ευρώ για τα Πανεπιστήμια

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε πως «η ασφάλεια, η εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων υψηλών εκπαιδευτικών στόχων για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο»

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης της λειτουργίας και ανάπτυξης των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την τοποθέτησή της στην 111η Σύνοδο των Πρυτάνεων. Όπως τόνισε, στόχος της στρατηγικής που έχει εκπονηθεί και υλοποιείται στοχευμένα είναι «να γίνει η χώρα μας κόμβος εκπαιδευτικής πολιτικής, αρχικά με περιφερειακό χαρακτήρα και κατόπιν με διεθνή».

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του Απριλίου θα καταβληθεί τακτική επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κρίσιμων λειτουργικών αναγκών των Ιδρυμάτων, όπως το ενεργειακό κόστος, η φύλαξη, η καθαριότητα και η συντήρηση υποδομών. Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερή και βιώσιμη λειτουργία των πανεπιστημίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική αύξηση της χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι «η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,5 δις ευρώ από το 2019 και μετά, μέσα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστική στήριξη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υπουργός Παιδείας στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων με την εμβάθυνση της εξωστρέφειας, τη σημαντική ανάπτυξη των ξενόγλωσσων προγραμμάτων. Η Σοφία Ζαχαράκη συνέδεσε την εξωστρέφεια και την προσέλκυση ξένων φοιτητών και με τη διάσταση του δημογραφικού προβλήματος.

Η Υπουργός δεσμεύτηκε για τη βελτίωση της φοιτητικής σίτισης μέσω εκσυγχρονισμού του πλαισίου ενώ εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και του ημερήσιου σιτηρεσίου. Σχετικά με φοιτητική στέγαση η Υπουργός επισήμανε το σχεδόν διπλασιασμό του συνολικού κονδυλίου καθώς από τα 42 εκατ. ευρώ έχει ανέλθει στα σχεδόν 90 εκατ. ευρώ με ειδική μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε στους πρυτάνεις ότι «τα έργα που υλοποιούνται θα αλλάξουν τον χάρτη της φοιτητικής στέγασης. Αξιοποιούμε πολλά και διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να παρέχουμε στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, στην ελληνική οικογένεια, σύγχρονη, οικονομική και ασφαλή στέγη. Οι νέες φοιτητικές εστίες που θα δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ είναι κόσμημα για τα Πανεπιστήμια μας και το ρόλο που θέλουμε να παίξουν στη συνολική ανάπτυξη της χώρας.

Μέσα στο 2026 θα προχωρήσει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών που υπάγονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με χρήματα από το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 220 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης θα αποφέρουν σημαντικά εξοικονόμηση ενέργειας και δημόσιων χρημάτων τα οποία θα μπορούμε να κατευθύνουμε σε άλλες ανάγκες των Πανεπιστημίων μας». Συγχρόνως, όπως τόνισε η Υπουργός, ανακαινίζονται υπάρχουσες φοιτητικές εστίες, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά και δημιουργούνται εστίες σε πανεπιστήμια που δεν είχαν, όπως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο που θα αποκτήσει τη δική του το 2027.

Για το ζήτημα της στελέχωσης και της ενίσχυσης των διοικητικών δομών των Πανεπιστημίων – ένα πάγιο αίτημα της Συνόδου των Πρυτάνεων – η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «χωρίς ισχυρές διοικητικές δομές, δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία μεταρρύθμιση και τα Πανεπιστήμια δεν μπορούν να επιτελέσουν το πολύπλοκο έργο τους ».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως η καθιέρωση τριετών αποσπάσεων και η δυνατότητα μετατάξεων προσωπικού, που αναμένεται να συμβάλουν στη μεγαλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό, η Υπουργός, αναφέρθηκε στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη δημιουργία της Α.Σ.Π.Τ., η οποία δίνει τη δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους να καλύπτουν διδακτικές ανάγκες στα Πανεπιστήμια με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία. Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, από το 2019 έχει καταγραφεί αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ, υπερβαίνοντας το ισοζύγιο αποχωρήσεων των τελευταίων ετών, και υπενθύμισε την πρόσφατη καταβολή του ποσού των 3.772.400 ευρώ για την ενίσχυση των εντεταλμένων διδασκόντων.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της ασφάλειας στα Πανεπιστήμια όπου έχει γίνει σημαντική πρόοδος και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του συνολικού σχεδίου της Πολιτείας και των πανεπιστημιακών αρχών. Όπως υπογράμμισε «η ασφάλεια, η εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων υψηλών εκπαιδευτικών στόχων για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο»