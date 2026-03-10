Υπόθεση θανάτου καθηγήτριας – Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: Τι αναφέρει

Μαρτυρία συναδέλφου της Σοφίας Χρηστίδου φέρνει στο φως περιστατικά έντονων πιέσεων και επιθετικών συμπεριφορών που, σύμφωνα με την ίδια, αντιμετώπιζε η καθηγήτρια μέσα στην τάξη.

Η υπόθεση της Σοφίας Χρηστίδου επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τη μαρτυρία συναδέλφου της, η οποία περιγράφει δημόσια περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, βίωνε η καθηγήτρια μέσα στην τάξη του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ίδια, η εκπαιδευτικός ερχόταν αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες συμπεριφορές μαθητών την ώρα του μαθήματος.

Μιλώντας στο Mega, η συνάδελφος της θανούσης καθηγήτριας υποστήριξε ότι η κατάσταση που αντιμετώπιζε η Σοφία Χρηστίδου δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά συνδέεται με ένα ευρύτερο πρόβλημα που – όπως λέει – συναντούν συχνά εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η εικόνα της καθηγήτριας σύμφωνα με τη συνάδελφό της

Η εκπαιδευτικός περιέγραψε τη Σοφία Χρηστίδου ως καθηγήτρια Αγγλικών με μακρά πορεία στη διδασκαλία. Όπως ανέφερε, είχε 35 χρόνια εμπειρίας, πολλά πτυχία και σημαντικές γνώσεις στον τομέα της.

Παράλληλα τόνισε ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα τη δουλειά της και τους μαθητές της, σημειώνοντας πως οι περισσότεροι μαθητές ανταποκρίνονταν θετικά και τη συμπαθούσαν. Σύμφωνα με τη συνάδελφό της, η καθηγήτρια προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε για τα παιδιά μέσα στην τάξη.

Τα περιστατικά που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, συνέβαιναν στην τάξη

Η ίδια υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια η Σοφία Χρηστίδου ερχόταν αντιμέτωπη με έντονες συμπεριφορές μέσα στο μάθημα. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές την έκλειναν μέσα στην τάξη και εμπόδιζαν την έξοδό της.

Παράλληλα περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, πετούσαν προς το μέρος της μπουκάλια με χυμούς, γάλα κακάο ή νερό. Σε άλλες στιγμές, όπως είπε, οι μαθητές έκλειναν την πόρτα της τάξης με θρανία ή μιμούνταν κραυγές ζώων, ενώ η καθηγήτρια προσπαθούσε να συνεχίσει κανονικά το μάθημα, να βαθμολογήσει και να τηρήσει το πρόγραμμα σπουδών.

Η καταγγελία μαθητών και η παραπομπή

Στη συνέχεια της περιγραφής της, η συνάδελφος ανέφερε ότι η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή όταν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι μαθητές απευθύνθηκαν στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία στη συνέχεια παρέπεμψε την υπόθεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η καθηγήτρια ασκούσε bullying σε βάρος τους.

Το ζήτημα του bullying στους εκπαιδευτικούς

Η συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου υποστήριξε ότι η περίπτωση αυτή αναδεικνύει μια πλευρά της σχολικής πραγματικότητας για την οποία, όπως είπε, σπάνια γίνεται δημόσια συζήτηση.

Όπως σημείωσε, πολλοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες συμπεριφορές μέσα στις τάξεις, χωρίς όμως να εξετάζεται επαρκώς το ενδεχόμενο να υφίστανται και οι ίδιοι πιέσεις ή εκφοβισμό. Αντίθετα, πρόσθεσε, η δημόσια συζήτηση συχνά επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου κατηγορούνται οι εκπαιδευτικοί, ακόμη και όταν απλώς εφαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών και αξιολογούν τους μαθητές τους.