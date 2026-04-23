Εκδρομή-θρίλερ για μαθητές Λυκείου – Τι έγινε

Πίνακας περιεχομένων

Αδιανόητη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, κατά τη σχολική τους εκδρομή, με τελικό προορισμό τη Σύρο.

Όπως περιγράφεται σε σχετικό ρεπορτάζ του onlarissa, όλα ξεκίνησαν όταν αθηναϊκό ταξιδιωτικό πρακτορείο, το οποίο ανέλαβε την εκδρομή, ειδοποίησε, μόλις λίγα λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, πως το διώροφο λεωφορείο που προοριζόταν να εκτελέσει το εν λόγω δρομολόγιο, υπέστη βλάβη.

Ως λύση έκτακτης ανάγκης, ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο και εξυπηρέτησε άμεσα, στέλνοντας δύο λεωφορεία 50 θέσεων, ώστε να επιβιβαστούν τα παιδιά και οι καθηγητές τους μέχρι τη Λαμία.

Από εκείνο το σημείο θα τους παραλάμβανε το διώροφο του αθηναϊκού πρακτορείου, έχοντας δώσει πρώτα τις διαβεβαιώσεις ότι η ζημιά στο όχημα έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε στην πορεία εσφαλμένη, καθώς μόλις 15 λεπτά αφότου οι 80 μαθητές είχαν επιβιβαστεί, παρουσίασε εκ νέου βλάβη.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το πρωί της Τετάρτης (22/04) οι επιβάτες έμειναν για πέντε ολόκληρες ώρες, από τις 3:15 π.μ. – 8:15 π.μ, στη μέση του δρόμου, δίχως καμία ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, το ελαττωματικό όχημα, μεταξύ άλλων διέθετε και χάρτινες πινακίδες κυκλοφορίας.

Τελικά, κατόπιν αστυνομικής παρέμβασης, εστάλη νέο λεωφορείο, για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει στο λιμάνι του Πειραιά, για να επιβιβαστούν στο πλοίο με προορισμό τη Σύρο.

Γονείς των παιδιών επικοινώνησαν με το onlarissa, αναφέροντας πως από σήμερα το πρωί, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την εν λόγω εταιρεία στις κλήσεις τους, ενώ υπάρχουν σκέψεις για να κινηθούν νομικά.

Μαθητές, δε, που κατόρθωσαν να μιλήσουν με εκπροσώπους του πρακτορείου που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκαναν λόγο για εριστικές συμπεριφορές εις βάρος τους.