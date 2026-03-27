Σοβαρό επεισόδιο σε σχολική εκδρομή: Άνδρας μπήκε σε καμπίνα μαθητριών

Αναστάτωση σε πλοίο προς Κρήτη προκάλεσε περιστατικό με άνδρα που εισήλθε σε καμπίνα μαθητριών τα ξημερώματα, οδηγώντας σε παρέμβαση επιβατών και πληρώματος.

Το περιστατικό σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη προκάλεσε έντονη αναστάτωση τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο συμβάν που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Το πλήρωμα αναγκάστηκε να παρέμβει άμεσα, προκειμένου να επανέλθει η τάξη στο πλοίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 2:30, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, περίπου 45 ετών. Η συμπεριφορά του προκάλεσε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα καθώς στο πλοίο βρίσκονταν μαθητές που ταξίδευαν οργανωμένα.

Η στιγμή που προκάλεσε τον πανικό

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες από το 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών. Η παρουσία του στον χώρο προκάλεσε άμεση αναστάτωση.

Κατά τις μαρτυρίες, εισήλθε στην καμπίνα και φέρεται να κλείδωσε την πόρτα, με αποτέλεσμα οι μαθήτριες να πανικοβληθούν και να αρχίσουν να φωνάζουν ζητώντας βοήθεια από τους υπόλοιπους επιβάτες.

Η αντίδραση των μαθητών

Μετά τις φωνές, μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό και κατευθύνθηκαν προς το σημείο. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και αποχώρησε, επιστρέφοντας στην καμπίνα του.

Οι μαθητές εντόπισαν την καμπίνα του και, όπως αναφέρεται, τον προσέγγισαν. Όταν εκείνος άνοιξε, του επιτέθηκαν και τον μετέφεραν τραυματισμένο στον χώρο του σαλονιού του πλοίου.

Η παρέμβαση του πληρώματος

Το πλήρωμα του πλοίου επενέβη άμεσα για να διαχειριστεί την κατάσταση και να αποτρέψει περαιτέρω ένταση. Ο άνδρας παραλήφθηκε από το προσωπικό, το οποίο του παρείχε ρούχα και τον απομόνωσε σε συγκεκριμένο χώρο.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο γκαράζ του πλοίου, όπου παρέμεινε υπό επιτήρηση μέχρι την άφιξη των λιμενικών αρχών το πρωί, οι οποίες ανέλαβαν τη συνέχεια της διαδικασίας.

Έντονη ανησυχία στους επιβάτες

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε επιβάτες και συνοδούς, καθώς επρόκειτο για οργανωμένο ταξίδι μαθητών. Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιούργησαν κλίμα έντασης στο πλοίο.

Η άμεση κινητοποίηση των επιβατών και η παρέμβαση του πληρώματος συνέβαλαν στην εκτόνωση της κατάστασης, ωστόσο το συμβάν παραμένει σοβαρό, δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε.