Θρίλερ σε σχολική εκδρομή: Επείγουσα επιχείρηση για μαθητή που παρουσίασε πρόβλημα υγείας

Άμεση κινητοποίηση των αρχών στην Ελούντα για τη διακομιδή 17χρονου μαθητή από τη Σπιναλόγκα σε νοσοκομείο.

Σπιναλόγκα αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης μιας άμεσης επιχείρησης διακομιδής, όταν 17χρονος μαθητής που συμμετείχε σε σχολική εκδρομή παρουσίασε πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές της περιοχής, οι οποίες αντέδρασαν άμεσα.

Η ανάγκη για ταχεία μεταφορά του μαθητή οδήγησε στην ενεργοποίηση του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με στόχο την ασφαλή και γρήγορη διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα.

Η κινητοποίηση των αρχών στην Ελούντα

Η Λιμενική Αρχή Ελούντας ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση μεταφορά του μαθητή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αξιοποιήθηκε επιβατηγό σκάφος που δραστηριοποιείται στην περιοχή, στο οποίο επέβαιναν στέλεχος του Λιμενικού Σώματος και προσωπικό του ΕΚΑΒ, ώστε να παρέχεται υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Η μεταφορά από τη Σπιναλόγκα στην Πλάκα

Ο 17χρονος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο σκάφος, έχοντας δίπλα του εκπαιδευτικούς που τον συνόδευαν. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστερήσεις, με προορισμό το λιμάνι της Πλάκας Ελούντας.

Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, χάρη στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξη του μαθητή στην ακτή για την επόμενη φάση της διακομιδής.

Με την άφιξή του στην Πλάκα, ο μαθητής παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η άμεση ανταπόκριση όλων των υπηρεσιών συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά του μαθητή σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα.