Πειθαρχική έρευνα για κατανάλωση κάνναβης από μαθητές σε σχολική εκδρομή

Πίνακας περιεχομένων

Περιστατικό με κατανάλωση προϊόντων κάνναβης από μαθητές λυκείου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Ιωάννινα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και οδηγώντας σε νοσηλεία ανηλίκου. Το συμβάν ήρθε στο φως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου.

Η υπόθεση εξελίχθηκε όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία για τη μεταφορά μαθητή στο νοσοκομείο από σταθμό του ΕΚΑΒ, καθώς παρουσίαζε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Ακολούθησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.

Πώς συνέβη το περιστατικό στη σχολική εκδρομή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ανήλικος μαζί με συμμαθητές του επισκέφθηκαν κατάστημα όπου διατίθενται προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης. Από το σημείο αυτό προμηθεύτηκαν διάφορα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωσαν.

Η πώληση και διάθεση τέτοιων προϊόντων σε ανηλίκους απαγορεύεται από τη νομοθεσία, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας των αρχών για την υπόθεση.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι έρευνες

Μετά το περιστατικό, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίζοντας έναν ακόμη μαθητή που είχε απομακρυνθεί από το σημείο και είχε χάσει τον προσανατολισμό του μετά την κατανάλωση των προϊόντων.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεση.

Συλλήψεις και εξέλιξη της υπόθεσης

Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο υπάλληλος του καταστήματος από όπου προμηθεύτηκαν τα προϊόντα οι μαθητές, η καθηγήτρια που ήταν υπεύθυνη για τη σχολική εκδρομή, καθώς και η μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύτηκε.

Ωστόσο, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα, ενώ ο μαθητής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πήρε εξιτήριο μετά την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.