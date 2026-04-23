Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν – Το αναλυτικό πρόγραμμα – Όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 15 Μαΐου 2026, ενώ στα Γυμνάσια η λήξη έχει οριστεί για τις 27 Μαΐου.

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 βρίσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το σχολικό έτος μπαίνει σταδιακά στο τέλος του.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις Πανελλήνιες 2026, οι οποίοι καθορίζουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ, ΑΕΑ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, καθώς και σε ειδικές σχολές και κατευθύνσεις.

Οι συντελεστές αφορούν τόσο τα βασικά μαθήματα όσο και τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, αλλά και τις πρακτικές δοκιμασίες, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από προτάσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Έπειτα, για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, τη 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Η εξέταση ξεκινά καθημερινά στις 08:30 π.μ., με τους υποψηφίους να πρέπει να προσέρχονται έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα του Ιουνίου. Πιο αναλυτικά, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.