Πανελλήνιες 2026: Τι να σπουδάσεις για να μπεις στον κλάδο του μέλλοντος

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2026: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις σπουδές στον τομέα των Logistics όπως αναφέρει η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας στο ipaidia.gr, δείχνουν πως είναι από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους επαγγελματικούς χώρους της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Αναλυτικά όσα μας εξηγεί η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας:

Ο κλάδος των Logistics, με τις μεταφορές και τη διαχείριση της ροής προϊόντων, αποτελεί θεμέλιο των επιχειρήσεων και συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της αγοράς.Τα τελευταία χρόνια, με την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα των logistics έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που καθιστά τα τμήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics ιδιαίτερα δημοφιλή.

Αν σου αρέσει να οργανώνεις, να σχεδιάζεις και να βελτιώνεις διαδικασίες, τότε οι σπουδές στον τομέα των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ιδανικές για σένα. Παρακάτω θα βρεις μερικά από τα πιο κατάλληλα τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων, που προσφέρουν εξειδίκευση στο χώρο.

Πανελλήνιες 2026: Οι νέες ειδικότητες που «γεννά» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Κατερίνη)

Το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστική εξειδίκευση στον τομέα των logistics. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαμβάνοντας μαθηματα που αφορούν στις προμήθειες και τη διαχείριση αποθεμάτων, στις μεταφορές, την αποθήκευση, την εξυπηρέτηση πελατών και στις πράσινες ή αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες. Περιλαμβάνει επίσης μαθήματα αιχμής, όπως ERP, CRM, GIS και WMS, ενώ δίνεται έμφαση στη διασύνδεση με την αγορά και τη διεθνή συνεργασία μέσα από ερευνητικά έργα και συνέργειες με επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να αναλάβουν ρόλους όπως υπεύθυνοι αποθήκης, διαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας, στελέχη προμηθειών, αναλυτές δεδομένων logistics ή συντονιστές μεταφορών σε διάφορες εταιρείες και βιομηχανίες.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος)

Πρόκειται για ένα τμήμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας μαθήματα μηχανικής, management, logistics, χρηματοοικονομικών και πληροφοριακών συστημάτων. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη βελτιστοποίηση ροών, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη λειτουργία μεταφορών και αποθηκών, αλλά και στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, όπως ERP και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις, που σχετίζονται με τα logistics και τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εταιρείες μεταφορών και συμβουλευτικές. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα όπως τα Business Analytics, το Supply Chain Management και το Engineering Management, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πανελλήνιες 2026: Θέματα σε Ιστορία, Πληροφορική, Φυσική και οι απαντήσεις τους

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πειραιάς)

Το συγκεκριμένο τμήμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε τομείς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων, ο σχεδιασμός και η οργάνωση συστημάτων, η βελτιστοποίηση διαδικασιών, τα μέσα παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαθεματικό, καλύπτοντας θεματικές, που ξεκινούν από το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα χρηματοοικονομικά, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγή προϊόντων μέσω Η/Υ και τον έλεγχο ποιότητας. Έτσι, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορους τομείς μέσα σε μια επιχείρηση, βιομηχανία ή οργανισμό. Ενδεικτικά, έχουμε το λογιστήριο, τις προμήθειες και την αποθήκη, τις πωλήσεις ή το μάρκετινγκ, αλλά και άλλους τομείς, που σχετίζονται με τη διαχείριση, την οργάνωση και τη βελτίωση των διαδικασιών.

Από τον προγραμματισμό μεταφορών έως την παρακολούθηση αποθεμάτων, ο ρόλος των ειδικών στα Logistics είναι θεμελιώδης, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Αν λοιπόν, σε ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθείς σε αυτόν τον δυναμικό κλάδο, τα παραπάνω τμήματα αποτελούν την καλύτερη επιλογή, για να ξεκινήσεις την καριέρα σου.