Καταγγελία γονέων: Σταματά η εργοθεραπευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία

Πίνακας περιεχομένων

Η αιφνιδιαστική διακοπή της εργοθεραπευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία στο Ειδικό Δημοτικό Καλλιθέας προκαλεί έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα για τις αποφάσεις της διοίκησης στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος Γονέων καταγγέλλει ότι, με πρόσφατη διοικητική απόφαση, μαθητές που διαθέτουν εγκεκριμένες γνωματεύσεις στερούνται πλέον μια κρίσιμη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση, απαραίτητη για την καθημερινή τους λειτουργικότητα και πρόοδο.

Όπως επισημαίνεται, η μετακίνηση εργοθεραπεύτριας από το σχολείο, παρά τις υπαρκτές και πιστοποιημένες ανάγκες των παιδιών, διακόπτει απότομα τη συνέχεια της υποστήριξης και ανατρέπει στόχους που είχαν τεθεί μέσα από συστηματική δουλειά. Οι γονείς θέτουν ζήτημα άνισης πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση και ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης, τονίζοντας ότι πλήττονται θεμελιώδη δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση γονέων:

Κανεις δεν περίμενε πως θα υπήρχε κάποια στιγμή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ η οποία θα εκοβε την εργοθεραπεια σε μαθητές με αναπηρία!

Και όμως!!!

Με την υπ αριθμ 4878/17-5-2026 απόφαση του Διευθυντή της ΔΙΠΕ Αθήνας δεν είναι δυνατή πλέον η παροχή εργοθεραπευτικης υποστήριξης σε αρκετούς μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Καλλιθέας καθώς η συγκεκριμένη εργοθεραπευτρια θα μετακινηθεί για κάποιες ώρες στο Νηπιαγωγείο.

Να σημειωθεί πως όλοι οι μαθητές που λάμβαναν εργοθεραπευτικη υποστήριξη έχουν απόφαση ΚΕΔΑΣΥ.Και εδώ τίθενται κάποια βασικά ερωτήματα:

-Αν η διεύθυνση Δ Αθηνας αποφασίζει πως τα παιδιά μας δεν χρειάζονται πια εργοθεραπεια,ποιος ο λόγος ύπαρξης του ΚΕΔΑΣΥ;

-Με ποιό επιχείρημα η Διεύθυνση Δ Αθηνας τερματίζει βίαια όλους τους εργοθεραπευτικους στόχους που είχαν τεθεί και δουλευονταν από όλους μας; Γιατί ακυρώνει τις προσπάθειες μας, την στιγμή που όλοι όσοι ανήκουν στο χώρο της ειδικής αγωγής γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να χτιστεί μια σταθερή σχέση μαθητών,εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και γονέων;

– Εφόσον υπάρχουν ανάγκες στην σχολική μονάδα τοποθετησης και μάλιστα με ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ για ποιο λόγο η εργοθεραπευτρια μετακινήθηκε σε άλλη σχολική μονάδα,την στιγμή μάλιστα που ανήκει οργανικά στο Δημοτικό;

Αλλά το βασικό ερώτημα είναι ενα:

Έχει συνειδητοποιήσει η Διεύθυνση Δ Αθήνας πως με την απόφασή της αυτή δημιουργεί έμμεση διάκριση εις βάρος των μαθητών και συνθήκες άνισης πρόσβασης στην δημόσια εκπαίδευση, καθως τα παιδιά που αποκλείονται από την εργοθεραπεια δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ισότιμα στο σχολικό πρόγραμμα;

Απαιτούμε να αρθεί η απόφαση ΑΜΕΣΑ και να στελεχωθεί επαρκώς το Ειδικο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.

Το ΔΣ του Συλλόγου γονέων του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας