Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι – Δείτε πότε

Πανελλαδική απεργία των δημοτικών υπαλλήλων στις 24 Απριλίου με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση εργαζομένων στις κοινωνικές δομές.

Η απεργία των δημοτικών υπαλλήλων στις 24 Απριλίου φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της εργασιακής σταθερότητας, με τους εργαζομένους να διεκδικούν μόνιμες λύσεις για όσους απασχολούνται επί χρόνια με συμβάσεις. Η κινητοποίηση έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας.

Το κάλεσμα για συμμετοχή απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία επιδιώκει ευρεία συμμετοχή τόσο στην απεργία όσο και στις προγραμματισμένες δράσεις.

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων των εργαζομένων και την επιδίωξη συνάντησης με την πολιτική ηγεσία.

Στο επίκεντρο οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι

Κεντρικό αίτημα της απεργίας αποτελεί η μονιμοποίηση εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε δομές των δήμων.

Πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Κέντρα Κοινότητας.

Οι κοινωνικές δομές στο προσκήνιο

Οι συγκεκριμένες δομές θεωρούνται κρίσιμες για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η διαρκής ανανέωση συμβάσεων δημιουργεί αβεβαιότητα και επηρεάζει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών.

Πανελλαδικός χαρακτήρας της κινητοποίησης

Η απεργία έχει πανελλαδική εμβέλεια, με τη συμμετοχή εργαζομένων από δήμους σε όλη τη χώρα.

Η Ομοσπονδία καλεί σε μαζική παρουσία τόσο στην απεργία όσο και στο συλλαλητήριο, επιδιώκοντας να ενισχύσει την πίεση για επίλυση των αιτημάτων.

Στόχος η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία

Μέσω της πορείας προς το υπουργείο Εσωτερικών, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν διάλογο με την πολιτική ηγεσία.

Βασική επιδίωξη είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν και η αναζήτηση λύσεων για το εργασιακό τους καθεστώς.