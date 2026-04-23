Ποιοί θα κάνουν δωρεάν διακοπές με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Όλες οι αλλαγές

Πρεμιέρα έκανε την Τρίτη (21/04) το νέο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και ήδη η πλατφόρμα έχει αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τους δικαιούχους με ΑΦΜ που τελειώνει σε 0.

ΔΥΠΑ– Κοινωνικός Τουρισμός– Τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα θα ανοίξει σταδιακά για όλους τους δικαιούχους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή μπορούν να πραγματοποιήσουν οι δικαιούχοι στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Τι αλλάζει φέτος

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

