Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Έρχονται 70.000 vouchers – Ποιοί και πώς θα τα λάβουν

Τον Μάιο ανοίγει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για αιτήσεις στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2026 με έως 70.000 vouchers.

Το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ για το 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μέσα στον Μάιο. Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ.

Η δράση προβλέπει τη χορήγηση επιταγών διαμονής (vouchers) για τη φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την πρόσβαση των παιδιών σε θερινές δραστηριότητες.

Πόσα vouchers και ποιοι ωφελούνται

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να διατεθούν περίπου 70.000 επιταγές, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Η υλοποίηση θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία 50% και άνω προβλέπεται παράταση έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια των παιδιών, όπως κηδεμόνες ή ανάδοχοι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Η επιταγή διαμονής παρέχεται με τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού, ο οποίος χρησιμοποιείται σε κατασκηνώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο παρόχων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο εισόδημα για τους περισσότερους δικαιούχους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Για μακροχρόνια ανέργους ισχύουν διαφορετικά όρια, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, για έγγαμους ή διαζευγμένους το όριο ορίζεται έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως 29.000 ευρώ με αντίστοιχη προσαύξηση.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Στη διαδικασία επιλογής προβλέπεται μοριοδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες.

Επιπλέον, ενισχύονται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση τα προηγούμενα δύο χρόνια χωρίς να λάβουν επιταγή.

Διάρκεια διαμονής και εξαιρέσεις

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται στις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών άφιξης και αναχώρησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε κατασκηνώσεις σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Θεσσαλίας, η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως και 30 ημέρες.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλον φορέα για το ίδιο έτος.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή που αφορά τα προγράμματα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από enikonomia