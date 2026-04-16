ΔΥΠΑ: Πώς να συμμετάσχετε στα εργαστήρια συμβουλευτικής

Η ΔΥΠΑ υλοποιεί 146 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση ανέργων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει και τον Απρίλιο τη δράση των ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής, προσφέροντας υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 146 εργαστήρια σε όλη τη χώρα, συνδυάζοντας δια ζώσης και διαδικτυακές δράσεις, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων.

Πόσα εργαστήρια θα υλοποιηθούν

Από το σύνολο των δράσεων, τα 128 εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία σε 83 ΚΠΑ2, ενώ 18 θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Η κατανομή αυτή δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως.

Τα εργαστήρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η δημιουργία βιογραφικού, η προετοιμασία για συνεντεύξεις και η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ενότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμογής στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά των δια ζώσης εργαστηρίων

Τα δια ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια τριών ωρών και πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ώρες έναρξης, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Η υλοποίησή τους γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους, οι οποίοι καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε πρακτικά ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας e-mail στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Τα διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα διαδικτυακά εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών και προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας όσους δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία.

Κάθε εργαστήριο διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων έως 50 άτομα, ενώ οι αιτήσεις γίνονται επίσης με σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων και την καλύτερη προετοιμασία για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.