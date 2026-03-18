Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Αυξημένα περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς και μαθητές αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστική προστασία και εφαρμογή του νόμου.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο του εκφοβισμού σε βάρος των εκπαιδευτικών, καθώς ολοένα και περισσότερα περιστατικά καταγράφονται τόσο εντός των σχολικών μονάδων όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με επισημάνσεις της Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΚΠΕ), δημιουργεί ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ μαθητών, αλλά επεκτείνεται και στις σχέσεις με γονείς, καθώς και στη συμπεριφορά των ίδιων των μαθητών απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία ζητά άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Η πίεση από γονείς και η υπονόμευση του σχολικού έργου

Σε πολλές περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί και διευθυντές βρίσκονται αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις και παρεμβάσεις από γονείς εντός του σχολικού χώρου. Οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται με αμφισβήτηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους επάρκειας, καθώς και με επιμονή για προνομιακή μεταχείριση των παιδιών.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των γονέων συνεργάζεται με το σχολείο και στηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών, οι μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις αυξάνονται και ξεπερνούν τα θεσμικά όρια. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός κλίματος έντασης, το οποίο συχνά οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε απολογητική στάση, ακόμη και χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Τοξικό εργασιακό περιβάλλον και επαγγελματική εξουθένωση

Η συνεχής πίεση και οι επιθετικές συμπεριφορές διαμορφώνουν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, ανασφάλειας και επαγγελματικής εξουθένωσης, γεγονός που επηρεάζει την απόδοσή τους και την ψυχολογική τους κατάσταση.

Ιδιαίτερα οι διευθυντές σχολικών μονάδων βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο εκβιαστικών συμπεριφορών ή αβάσιμων καταγγελιών, όταν επιχειρούν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η εξέλιξη αυτή υπονομεύει την ίδια την έννοια της σχολικής αυθεντίας και αποδυναμώνει τον θεσμικό ρόλο της εκπαίδευσης.

Ο εκφοβισμός από μαθητές και οι νέες προκλήσεις

Παράλληλα με τις πιέσεις από γονείς, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν και τον εκφοβισμό από την πλευρά των μαθητών. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται συχνά από την έλλειψη ορίων στο οικογενειακό περιβάλλον, μεταφέροντας τη συμπεριφορά αυτή μέσα στη σχολική τάξη.

Όλο και συχνότερα καταγράφονται περιστατικά όπου μαθητές βιντεοσκοπούν ή φωτογραφίζουν εκπαιδευτικούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δημοσιοποιούν το υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διαπόμπευση. Παράλληλα, δεν λείπουν οι απειλές, οι ειρωνείες και τα προσβλητικά ή σεξιστικά σχόλια, που στοχεύουν στην ψυχολογική πίεση των εκπαιδευτικών.

Ο «αντίστροφος εκφοβισμός» και οι συνέπειες στην εκπαίδευση

Το φαινόμενο αυτό, που περιγράφεται ως «αντίστροφος εκφοβισμός», έχει σοβαρές συνέπειες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αμφισβήτηση των κανόνων και η έλλειψη σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η μάθηση υποβαθμίζεται και η παιδαγωγική σχέση διαταράσσεται.

Παράλληλα, μεταδίδεται στους μαθητές ένα λανθασμένο μήνυμα σχετικά με τη σημασία των θεσμών και των κανόνων. Η απουσία σαφών ορίων οδηγεί σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το σχολικό πλαίσιο και υπονομεύουν τη συνοχή της σχολικής κοινότητας.

Το νομικό πλαίσιο και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Με τον Νόμο 5090/2024 τροποποιήθηκε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά τη διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όποιος εισέρχεται σε σχολικό χώρο και προκαλεί διατάραξη με φωνές, απειλές ή ύβρεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

Η νομοθετική αυτή παρέμβαση αναγνωρίζει τον σχολικό χώρο ως δημόσια υπηρεσία που πρέπει να προστατεύεται. Σε περιπτώσεις που τα περιστατικά εκδηλώνονται εντός σχολείου, η ποινική μεταχείριση είναι αυστηρότερη και η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Τα αιτήματα για ουσιαστική προστασία των εκπαιδευτικών

Παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι απαιτείται ουσιαστική εφαρμογή των νόμων και περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας τους. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνεται η αναγνώριση της παρενόχλησης ή εξύβρισης εκπαιδευτικού ως ιδιώνυμο αδίκημα, ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των ίδιων με τη διαδικασία υποβολής μήνυσης.

Παράλληλα, ζητείται η αυστηροποίηση των ποινών για παρεμβάσεις που διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και η παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές που στοχοποιούνται. Η δημιουργία ειδικών νομικών τμημάτων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελεί επίσης βασική πρόταση για την ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης.

Η ανάγκη για ένα ασφαλές και σταθερό σχολικό περιβάλλον αναδεικνύεται ως κρίσιμη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Η προστασία της παιδαγωγικής ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών παραμένει βασικό ζητούμενο για τη διασφάλιση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου.