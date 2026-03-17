Εκπαιδευτικοί: Χάθηκαν 15.969 διδακτικές ώρες λόγω μη πρόσληψης αναπληρωτών – Πλημμελής η κάλυψη των αναγκών

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ζακύνθου καταγράφει το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, επισημαίνοντας ότι από την έναρξη του σχολικού έτους έως και τη διδακτική εβδομάδα 9/3–13/3 έχουν χαθεί συνολικά 15.969 διδακτικές ώρες λόγω μη πρόσληψης αναπληρωτών.

Η εικόνα που παρουσιάζεται αποτυπώνει ένα διαρκές πρόβλημα στελέχωσης, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών των μαθητών που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης, καθώς –όπως τονίζεται– σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται η πρακτική της μερικής κάλυψης, με κατανομή των διαθέσιμων εκπαιδευτικών σε περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, η προσέγγιση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά συνδέεται με περιορισμούς στη χρηματοδότηση, αφήνοντας σημαντικά κενά στην υποστήριξη των μαθητών που τη χρειάζονται περισσότερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Από την αρχή του σχολικού έτους χάθηκαν 15.969 διδακτικές ώρες λόγω μη πρόσληψης αναπληρωτών –

Πλημμελής η κάλυψη των αναγκών των μαθητών που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 9/3-13/3 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:

Κλάδος Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση Μη διδαχθείσες ώρες ΠΕ 07 (Γερμανικών) 1 23 ΠΕ 08 (Εικαστικών) 1 + 1ΑΜΩ 38 ΠΕ 83 (Ηλεκτρολόγοι) 1 23 ΠΕ 86 (Πληροφορικής) 1 23 ΠΕ 87.02 (Νοσηλευτική) 1 23 ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Ε.Α.) 2 46 ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 04.01.50 (Φυσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 08.50 (Εικαστικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 11.50 (Γυμναστές Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 79.01.50 (Μουσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 29 (Εργοθεραπευτές) 1 ΠΕ 30 (ΚοινωνικοίΛειτουργοί) 1 Σύνολο 15 291

Περίοδος Χαμένες διδακτικές ώρες Εβδομάδα 15-19/9 1566 Εβδομάδα 22-26/9 1566 Εβδομάδα 29/9-03/10 1566 Εβδομάδα 06/10-10/10 973 Εβδομάδα 13/10-17/10 973 Εβδομάδα 20/10-24/10 927 Εβδομάδα 27/10-31/10 973 Εβδομάδα 03/11-07/11 973 Εβδομάδα 10/11-14/11 973 Εβδομάδα 17/11-21/11 490 Εβδομάδα 24/11-28/11 490 Εβδομάδα 01/12-05/12 490 Εβδομάδα 08/12-12/12 490 Εβδομάδα 15/12-19/12 490 Εβδομάδα 12/01-16/01 375 Εβδομάδα 19/01-23/01 375 Εβδομάδα 26/01-30/01 375 Εβδομάδα 02/02-06/02 347 Εβδομάδα 09/02-13/02 393 Εβδομάδα 16/02-20/02 291 Εβδομάδα 23/02-27/02 291 Εβδομάδα 02/3-06/ 3 291 Εβδομάδα 09 /3- 13 / 3 291 Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους 15.969

Η Παράλληλη Στήριξη εξακολουθεί να μην καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών, καθώς πλησιάζουμε στη λήξη του σχολικού έτους. Σε πολλά σχολεία μαθητές που διεγνωσμένα χρήζουν Παράλληλης Στήριξης καλύπτονται μερικώς στη λογική του «κατανέμουμε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που προσέλαβε το ΥΠΑΙΘΑ από λίγο σε όλους». Φυσικά μια τέτοια λογική δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, αλλά μόνο στον κουτσουρεμένο προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘΑ, αφού οι ανάγκες των μαθητών θεωρούνται κόστος.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί.