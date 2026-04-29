Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας: «Ήταν όλοι εναντίον της»

Σοκ στον Κολωνό από τον θάνατο διευθύντριας σχολείου, με την υπόθεση να διερευνάται και καταγγελίες για έντονη πίεση στο εργασιακό περιβάλλον.

Η υπόθεση στον Κολωνό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, καθώς διευθύντρια δημοτικού σχολείου έχασε τη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή όπου διέμενε. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας σοκ τόσο στη γειτονιά όσο και στη σχολική κοινότητα.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, δεν κατευθύνθηκε προς το σχολείο της, αλλά ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου όπου ζούσε και έπεσε στο κενό. Ο θάνατός της ήταν σχεδόν ακαριαίος, ενώ ο σύζυγός της ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Οι συνθήκες πριν το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η διευθύντρια αντιμετώπιζε έντονη πίεση το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγός της περιέγραψε ότι η ίδια βίωνε δύσκολες καταστάσεις στο εργασιακό της περιβάλλον, οι οποίες την είχαν επηρεάσει σημαντικά.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα του είχε εκφράσει ανησυχία για πιθανές νομικές εξελίξεις που σχετίζονταν με το σχολείο, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί πιέσεις τόσο από συναδέλφους όσο και από τον σύλλογο γονέων. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε διαρκέσει για περίπου δύο χρόνια.

Οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες

Οι δηλώσεις του συζύγου φωτίζουν πτυχές της καθημερινότητας που βίωνε η εκλιπούσα. Όπως ανέφερε, εκείνη του είχε μεταφέρει ότι αισθανόταν πως δεν είχε υποστήριξη και ότι βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα αρνητικό περιβάλλον.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ίδια φοβόταν πως οι εξελίξεις θα οδηγούσαν ακόμη και σε εμπλοκή της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά, επιδιώκοντας την απόδοση ευθυνών για όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβαλαν στην κατάσταση που αντιμετώπιζε η σύζυγός του.

Έρευνα των Αρχών και επόμενα βήματα

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι πρώτες πληροφορίες από τις Αρχές συνδέουν την απόφαση της γυναίκας με την πίεση που δεχόταν στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το περιστατικό. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στις συνθήκες του συμβάντος όσο και στα στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν.

Αντίκτυπος στη σχολική κοινότητα

Η είδηση του θανάτου διαδόθηκε από νωρίς το πρωί, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Συνάδελφοι και μέλη της σχολικής κοινότητας κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό και ευαίσθητο.

Η απώλεια έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει τις πιέσεις που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.