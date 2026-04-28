Τραγωδία με διευθύντρια σχολείου: Έπεσε στο κενό – Φόβοι για εκφοβισμό στο εργασιακό της περιβάλλον

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, με τον θάνατό της να είναι ακαριαίος. Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι κατέληξε επιτόπου.

Βαθιά θλίψη και σοκ προκαλεί η τραγική απώλεια διευθύντριας δημοτικού σχολείου, η οποία έπεσε στο κενό από ταράτσα στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Οι Αρχές εξετάζουν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μαρτυρίες του οικογενειακού της περιβάλλοντος, που κάνουν λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση το τελευταίο διάστημα.

Ο ανιψιός της ανέφερε ότι υπήρχαν πληροφορίες για περιστατικά πίεσης ή και συμπεριφορές που θύμιζαν εργασιακό εκφοβισμό στον χώρο του σχολείου, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές το εύρος ή η προέλευση αυτών των συνθηκών.

«Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος» ανέφερε ο ανιψιός της μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ανάλογες αναφορές προκύπτουν και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο σύζυγός της είχε επισημάνει πως η ίδια βίωνε σημαντική επιβάρυνση λόγω της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα πιεστικού ή τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος εξετάζεται σοβαρά από τις αρχές.

Ο σύζυγός της, μιλώντας στην ίδια εκπομπή αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα ενώ επισήμανε ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… […] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Σουλιώτη ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.