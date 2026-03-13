Εκπαιδευτικοί: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ για το Εθνικό απολυτήριο ή πώς οι φτωχοί μαθαίνουν να μην έχουν πολλές προσδοκίες από το σχολείο

Αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη «εθνικού διαλόγου» σχετικά με την αναμόρφωση του Λυκείου και τη θέσπιση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου.

Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε., με ανακοίνωσή τους στις 12 Μαρτίου 2026, ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία προσχηματικού διαλόγου που επιχειρεί να νομιμοποιήσει ήδη ειλημμένες αποφάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική.

Στην ίδια ανακοίνωση καλούν τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών να αποσυρθούν από τη διαδικασία, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατεύθυνση αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως υποστηρίζουν, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις συνδέονται με τη συνολικότερη αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης και εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.:

12/3/26

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ για το Λύκειο και το Εθνικό απολυτήριο ή πώς οι φτωχοί μαθαίνουν να μην έχουν πολλές προσδοκίες από το σχολείο.

Να αποσυρθούν τώρα ΟΛΜΕ και ΔΟΕ – Καμία νομιμοποίηση στον προσχηματικό εθνικό διάλογο

Ένα ακόμη διάλογο εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας που θα κρατήσει 9 μήνες! Αυτή τη φορά επικεντρωμένο στο θέμα της αναμόρφωσης του Λυκείου και της δημιουργίας Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει. Η αλλαγή που προωθείται στο Λύκειο και δένεται και με αρχιτεκτονική που προσπαθεί να δημιουργήσει στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τη δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων όσο και με τη δημιουργία μεταγυμνασιακής όσο και μεταλυκειακής κατάρτισης. Το Υπουργείο Παιδείας μιλά για: ….ανοιχτό και οργανωμένο εθνικό διάλογο, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με σαφή θεσμικά όρια και συγκεκριμένη μεθοδολογία.……… χωρίς καμία υποχώρηση στην αξιοπιστία και την ποιότητα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος αξιόπιστου, δίκαιου και κοινωνικά αποδεκτού…..

Όλες αυτές οι μεγαλόστομες διακηρύξεις για έλλειψη αιφνιδιασμών και προειλημμένων αποφάσεων όταν τα περισσότερα από τα 106 μέλη της επιτροπής Διαλόγου να είναι διορισμένα από την Υπουργό Παιδείας, κυρίως στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης, επιφορτισμένα με την καθημερινή εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα σχολεία και με πανεπιστημιακούς της αρεσκείας της. Πρόκειται για μια αυθαίρετα διορισμένη τεχνοκρατική επιτροπή που έχει συμμετάσχει στην πολιτική της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, στην επιβολή της πειθαρχικής τρομοκρατίας για συμμόρφωση προς την κυβερνητική πολιτική στους εκπαιδευτικούς, κυρίως είναι εξαρτημένοι από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ και απόλυτα συμμορφωμένοι προς τις επιλογές της. Στους 106 συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι ιδιωτικών σχολείων και Ομοσπονδίας Φροντιστών. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

O χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση της Ν.Δ είναι δεδομένος: εμπορευματοποίηση /κατηγοριοποίηση των σχολείων /ταξική επιλογή του μαθητικού πληθυσμού /μαζική στροφή στην κατάρτιση, μεταγυμνασιακή και μεταλυκειακή, αυταρχισμός , πειθαρχική βία και αξιολογικά συστήματα που στοχεύουν στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Τα πρότυπα – πειραματικά σχολεία, τα Ωνάσεια είναι τύποι σχολείων που εμβαθύνουν την ταξική επιλογή και την μορφωτική και κοινωνική περιθωριοποίηση των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Αποτελούν ελιτίστικες μορφές εκπαίδευσης που όμως δεν αρκούν στην κυβέρνηση για το «μεγάλο διωγμό» από την εκπαιδευτική διαδικασία που απαιτεί η στροφή στην κατάρτιση και η διαμόρφωση μιας ευέλικτης ημιειδικεύμένης εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα και σταθερότητα στην εργασία.

Ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός αυτής της πολιτικής δεν είναι αντικείμενο καμιάς διαπραγμάτευσης και κανενός διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η πολιτική της Ν.Δ εκφράζει με τον πιο καθαρό τρόπο το όραμα του κεφαλαίου για την εκπαίδευση – εμπόρευμα και πάνω σ’ αυτόν τον προσανατολισμό διαμορφώνεται κάθε επιμέρους μεταρρύθμιση και κάθε πρόταση για το σχολείο. Η μεταρρύθμιση του Λυκείου και η πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο δεν ξεφεύγει απ’ αυτόν τον κανόνα.

Ο ρόλος του εθνικού διαλόγου δεν είναι ν’ αλλάξει τον χαρακτήρα σημερινής εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά να ενσωματώσει τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, να κατασκευάσει μια πλαστή συναίνεση που θα επιτρέψει το προχώρημα και την εμπέδωση αυτής της πολιτικής στην κοινωνία. Ο εθνικός διάλογος γίνεται για τη νομιμοποίηση της υπαρκτής αστικής πολιτικής στην εκπαίδευση και τους κάθε φορά σχεδιασμούς της, δεν είναι ελεύθερος διάλογος αλλά θεσμικά σχεδιασμένη διαδικασία με προκαθορισμένους στόχους και προαποφασισμένα συμπεράσματα.

Η πολιτική των νεοφιλελευθέρων αλλαγών στην εκπαίδευση έχει προχωρήσει σ’ έναν ορισμένο βαθμό, όχι όμως στο βαθμό που απαιτούν κεφάλαιο, κυβέρνηση και διεθνείς οργανισμοί. Στο παρελθόν οι εθνικοί διάλογοι για την Παιδεία γίνονταν κάθε φορά που η κυρίαρχη πολιτική στην εκπαίδευση αντιμετώπιζε προβλήματα στην εφαρμογή της. Σήμερα ο λεγόμενος εθνικός διάλογος που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας για την αναμόρφωση του Λυκείου και την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου αποβλέπει αφενός στο να επιταχύνει τις αλλαγές στο Λύκειο αφετέρου ν΄ αποτρέψει αντιδράσεις σ’ αυτές τις αλλαγές. Καθόλου τυχαία ότι εξαγγέλλεται με επικέντρωση στην αλλαγή του Λυκείου και την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου , επιλογής που χτυπά με σκληρό τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Από την Παιδεία «των ανοιχτών οριζόντων» του Αρσένη στην Τράπεζα θεμάτων & την Ελάχιστη βάση εισαγωγής Κεραμέως ….μέχρι το εθνικό απολυτήριο Ζαχαράκη στόχος οι μαθητές εκτός Λυκείου

Η σημερινή καταφυγή του Υπουργείου Παιδείας και τη κυβέρνησης στο εθνικό διάλογο γίνεται για ειδικό και συγκεκριμένο λόγο. Γνωρίζοντας το μέγεθος των αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τις επιλογές τους αυτές , όπως είχε φανεί παλιότερα και με τη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1997 (Παιδεία των Ανοιχτών Οριζόντων),με την οποία επιχειρήθηκε η μεγάλη συρρίκνωση του Λυκείου, η δεύτερη μεταπολιτευτικά, (η πρώτη αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976) με την εισαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα της Β’ και Γ’ Λυκείου και τις τεράστιες αντιδράσεις που προκάλεσε με το κίνημα των μαθητικών καταλήψεων της εποχής. Το συγκεκριμένο σχέδιο εγκαταλείφτηκε δύο χρόνια αργότερα αλλά δεν εγκαταλείφθηκαν και οι στόχοι των αστικών κυβερνήσεων για μαζική έξοδο του μαθητικού πληθυσμού από το Λύκειο. Στα μετέπειτα χρόνια η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό το σκοπό αλλά όχι στο βαθμό που οι εκάστοτε κυβερνήσεις του κεφαλαίου επιθυμούσαν. Γι’ αυτό και σήμερα επανέρχονται με τον «εθνικό διάλογο» και το «Εθνικό Απολυτήριο».

Το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν κάνει πίσω από την ποιότητα και την αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς να μας το ξεκαθαρίζει με συγκεκριμένο τρόπο. Μήπως από την τεράστια ανάπτυξη της παραπαιδείας και τη φροντιστηριοποίηση του Λυκείου που προωθεί το συγκεκριμένο σύστημα των Πανελλαδικών; Τη μετατροπή του Λυκείου σε εξεταστικό κέντρο με εξοντωτικό ανταγωνισμό και με παραμέληση της όποιας σχολικής γνώσης δεν είναι «χρήσιμη» για τις εξετάσεις; Μήπως από την σε τελική ανάλυση ταξική επιλογή του μαθητικού πληθυσμού όσον αφορά την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση , την οποία οι Πανελλαδικές Εξετάσεις την καθιστούν ένα μορφωτικό και κοινωνικό προνόμιο μαθητών από αστικά και εύπορα μεσοαστικά στρώματα, στρώματα που μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα φροντιστήρια και τον εξοντωτικό ανταγωνισμό των εξετάσεων; Από τον ακραίο παπαγαλισμό των σχολικών βιβλίων που απαιτεί η επιτυχία στις Πανελλαδικές , ή από τα σκόπιμα ασαφή και υπερβολικά δύσκολα θέματα που μπαίνουν για να προετοιμάσουν πιο εύκολα την αποτυχία των μαθητών ή από την διόρθωσή των γραπτών μ’ ένα απρόσωπο και γραφειοκρατικό σύστημα , που συνήθως ονομάζεται «αντικειμενικό» και «δίκαιο». ;

Τέτοιου είδους επιχειρήματα δεν ενδιαφέρουν το ΥΠΑΙΘΑ. Για την σημερινή αστική εκπαιδευτική πολιτική το ν’ ανακόψει τη μαζική πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την κοινωνική πίεση των λαϊκών στρωμάτων για ανώτατες σπουδές είναι παλιός στόχος, αλλά και ιδεολογική εμμονή κυρίως της Ν.Δ. α σημειώσουμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν αποτύχει οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης και της περιόδου του σημιτικού εκσυγχρονισμού.

Σήμερα επιχειρείται και πάλι να επιτεθούν στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με όπλο την αναδιάρθρωση του Λυκείου και το εθνικό απολυτήριο. Πρόκειται για μια προσπάθεια στροφής του μαθητικού πληθυσμού στη μεταλυκειακή κατάρτιση. Το παιδί από το Περιστέρι που θα γίνει υδραυλικός αποτυπώνει με τον πιο απλό και παραστατικό τρόπο την αντίληψη της κυβέρνησης για την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών του λαού. Η κυβερνητική και γενικότερα συστημική αντίληψη, όπως παραστατικά εκφράστηκε με την πιο πάνω δήλωση Μητσοτάκη, είναι ότι οι φτωχοί θα πρέπει να μάθουν να μην έχουν πολλές προσδοκίες από το σχολείο.

Από την έκθεση Πισσαρίδη το 2020 μέχρι τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την εκπαίδευση, υπήρξαν ιδιαίτερες επισημάνσεις υποδείξεις για την ανάγκη στροφής των μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση προς τις μεταγυμνασιακές επαγγελματικές σχολές και την μαθητεία. Αναβαθμίζοντας ακραία αντιδραστικούς θεσμούς , όπως η Τράπεζα Θεμάτων και κάνοντάς τους γενικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου, επιχειρούν την έξοδο του μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού από το Λύκειο , τη στροφή στη μεταλυκειακή κατάρτιση.

Αν μέχρι τώρα με την Τράπεζα Θεμάτων και την Ε. Β .Εισαγωγής δυσκολεύονταν υπερβολικά η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές με των λαϊκών στρωμάτων , με το Εθνικό Απολυτήριο και τις αλλαγές που αυτό θα φέρει στο Λύκειο η ολοκλήρωση του Λυκείου θα είναι δύσκολη ως ακατόρθωτη υπόθεση. Ένα μεγάλο κομμάτι που θα εγκαταλείπει θα είναι το δυναμικό που θα στελεχώσει τη μεταλυκειακή κατάρτιση .

Τα πράγματα θ’ αλλάξουν μόνο προς το χειρότερο. Η εκπαιδευτική διαδικασία χάνει κάθε μορφωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αφού θα κυβερνιέται απόλυτα από τις εξετάσεις και τις απαιτήσεις τους , η μάθηση θα έχει σημασία μόνο στο βαθμό που εξασφαλίζει επιτυχία σ’ αυτές.

Οι Πανελλαδικές μπαίνουν και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, αφού για τη διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου θα μετράει ο βαθμός και των τριών τάξεων (Α’ 20%, Β 30%, Γ 50%) και αυτό θα σημάνει τεράστια ανάπτυξη της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων. Στις εξετάσεις των τριών τάξεων το 100% των θεμάτων θα προέρχεται από τράπεζα θεμάτων , σήμερα προέρχεται το 50% , με 1000 και πλέον θέματα ανά μάθημα με αυξημένο επίπεδο δυσκολίας, θέματα που θα διαμορφώνονται από Πανεπιστήμια , διαμορφώνεται μια ισχυρή εξεταστική λαιμητόμος για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών του Λυκείου.

Την εποπτεία των εξετάσεων θα έχει εξωτερικό σώμα αξιολογητών. Στο όνομα της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων , διαμορφώνεται ένα απρόσωπο και γραφειοκρατικό σύστημα αξιολόγησης με στόχο να μεγαλώσει τη σχολική αποτυχία. Ακόμη προτείνονται μηχανισμοί δειγματοληπτικού ελέγχου των γραπτών που θα εντοπίζει τους μηχανισμούς απόκλισης ανάμεσα στην προφορική και γραπτή βαθμολογία, προφανώς για τη μείωση της προφορικής βαθμολογίας.

Η θεσμοθέτηση της βάσης του 10. Το 10 θα είναι το ελάχιστο όριο για την απόκτηση του Εθνικού απολυτηρίου και για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πρόκειται για μια ακόμη εξεταστική λαιμητόμο, ο οποίος αποτελεί μεταμόρφωση της Ελαχίστης Βάσης Εισαγωγής. Αυτή υποτίθεται ότι καταργείται αλλά η πιθανή εισαγωγή συντελεστών βαρύτητας στα εξεταζόμενα μαθήματα από τα Πανεπιστήμια θα παίξει τον ίδιο ρόλο.

Τέλος με ψηφιοποίηση των γραπτών και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου που θα συνοδεύει τον μαθητή/ρια, επιδιώκεται η μετατροπή της μορφωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σ’ άτεγκτο σύστημα εξεταστικού ελέγχου που θα οδηγήσει στον ακόμα μεγαλύτερο ταξικό αποκλεισμό των μαθητών λαϊκών στρωμάτων.

600.000 ευρώ θα δοθούν απλόχερα για τον διάλογο και όλο το εγχείρημα που σκάβει τον λάκκο στο δημόσιο σχολείο από τα οποία τα οποία τα 106.000 ευρώ θα πάνε στους 106 “σοφούς” (1000 ευρώ σε κάθε μέλος για 20 συνεδριάσεις). Λεφτά δεν υπάρχουν για μισθούς, για υποδομές. Οι επιλογές είναι σαφείς.

ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΕΝΙΑΙΟ, 12ΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ