ΣΟΚ! 16χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο μέσα σε σχολείο

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σοκαρισμένη είναι η σχολική κοινότητα στα Βραχνεΐκα της Πάτρας μετά από ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας, όπου ένας 16χρονος μαθητή Λυκείου και επιτέθηκε σε έναν μαθητή μόλις 8χρονο.

Όπως μετέδωσε ο τοπικός ιστότοπος thebest, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο ανήλικος προσέγγισε τον μικρό μαθητή και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Άμεσα ενημερώθηκε η διεύθυνση του σχολείου, η οποία κάλεσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 16χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το είχε για λόγους αυτοπροστασίας, ενώ για την επίθεση υποστήριξε ότι το παιδί ενοχλούσε και αφαιρούσε αντικείμενα από τη μικρότερη αδελφή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.