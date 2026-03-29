Μαθητής 14 ετών θύμα εκβιασμού – Του απέσπασαν 10.000 ευρώ με απειλές «Θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε”»

Δύο νεαροί φέρονται να εκβίαζαν και να απειλούσαν ανήλικους μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα από ένα κλίμα τρόμου.

Σκηνικό έντονης ανησυχίας διαμορφώθηκε στα βόρεια προάστια, με τους εκβιασμούς ανηλίκων να αποκαλύπτουν μια σειρά περιστατικών που είχαν ως πρωταγωνιστές δύο νεαρούς, ηλικίας δεκαεπτά και δεκαοκτώ ετών. Οι καταγγελίες που ήρθαν στο φως δείχνουν ότι μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή βρέθηκαν αντιμέτωποι με απειλές και οικονομικές απαιτήσεις.

Οι μαρτυρίες των οικογενειών αποτυπώνουν ένα περιβάλλον φόβου, στο οποίο οι ανήλικοι ένιωθαν παγιδευμένοι και ανήμποροι να αντιδράσουν. Τα περιστατικά φαίνεται να εκτείνονταν σε βάθος χρόνου, επηρεάζοντας περισσότερους από έναν μαθητές.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται στις 23 Μαρτίου, όταν πατέρας ανήλικου αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία, περιγράφοντας όσα περνούσε ο δεκατριάχρονος γιος του. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσα στο σπίτι, έπειτα από ένα τυχαίο γεγονός που οδήγησε σε ερωτήσεις.

Όπως έγινε γνωστό, το παιδί παραδέχτηκε ότι εξαναγκαζόταν να δίνει χρήματα, καθώς δεχόταν απειλές από νεαρό που τον εκφόβιζε. Η πίεση που δεχόταν ήταν συνεχής, με τον φόβο να κυριαρχεί.

Το μοτίβο των εκβιασμών και τα μεγάλα ποσά

Ανάλογη ήταν και η εμπειρία ενός δεκατετράχρονου μαθητή, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο από τις αρχές Μαρτίου. Η προσέγγιση έγινε έξω από το σχολείο, με τον έναν από τους δύο νεαρούς να του παρουσιάζει μια υποτιθέμενη απειλή.

Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς 3 ανήλικων κοριτσιών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ

Με αυτό το πρόσχημα, του ζητήθηκαν χρήματα για προστασία, ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονταν σταδιακά. Το αποτέλεσμα ήταν ο ανήλικος να καταβάλει συνολικά πάνω από δέκα χιλιάδες ευρώ, προσπαθώντας να αποφύγει τις συνέπειες.

Απειλές και φόβος μέσα από μηνύματα

Οι απειλές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν περιορίζονταν σε προσωπικές επαφές, αλλά επεκτείνονταν και μέσω μηνυμάτων. Οι δράστες φέρονται να απαιτούσαν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά, φτάνοντας ακόμη και τα χίλια ευρώ.

Τα μηνύματα περιλάμβαναν αναφορές σε βίαιες ενέργειες, γεγονός που ενίσχυσε τον φόβο των θυμάτων. Η πίεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να αποφεύγουν να μιλήσουν ή να ζητήσουν βοήθεια.

Άγριο bullying σε ανήλικη – Η παγίδα που στήθηκε

Καταγγελίες για σωματική βία

Οι οικογένειες κάνουν λόγο και για περιστατικά σωματικής κακοποίησης. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο ανήλικος επέστρεψε στο σπίτι τραυματισμένος, χωρίς να αποκαλύψει τι είχε συμβεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, με το παιδί να αποδίδει αρχικά τα τραύματα σε διαφορετική αιτία, γεγονός που αποδίδεται στον φόβο που είχε αναπτυχθεί.

Ο φόβος που κράτησε τα παιδιά σιωπηλά

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η σιωπή των θυμάτων, τα οποία φαίνεται να βρίσκονταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση. Ο φόβος για αντίποινα τα εμπόδιζε να μιλήσουν ακόμη και στους γονείς τους.

Βία ανηλίκων: Σχολεία και ψυχολόγοι – Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων

Οι αποκαλύψεις έγιναν σταδιακά, μέσα από επιμονή και τυχαία περιστατικά. Οι καταγγελίες αναδεικνύουν την ένταση της κατάστασης που βίωσαν οι ανήλικοι μαθητές στα βόρεια προάστια.