Άγριο bullying σε ανήλικη – Η παγίδα που στήθηκε

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από μαρτυρία της μητέρας, η οποία εξηγεί ότι η κόρη της δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από μεγαλύτερα παιδιά.

Το bullying σε βάρος μιας 11χρονης καταγγέλλει η μητέρα της, περιγράφοντας ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε πάρκο κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το παιδί βρέθηκε αντιμέτωπο με ομάδα εννέα ανηλίκων, οι οποίοι την προσέγγισαν και την εξευτέλισαν, ενώ μέρος των πράξεων τους καταγράφηκε σε βίντεο.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από μαρτυρία της μητέρας, η οποία εξηγεί ότι η κόρη της δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από μεγαλύτερα παιδιά. Η οικογένεια απευθύνθηκε τελικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καταγγέλλοντας το περιστατικό μετά το σοκ που προκάλεσε στην 11χρονη.

Η παγίδα που στήθηκε στο πάρκο

Όπως περιγράφεται, όλα ξεκίνησαν όταν μία κοπέλα πλησίασε την 11χρονη και την οδήγησε μακριά από το σπίτι της. Η μητέρα υποστηρίζει ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε σημείο που βρισκόταν περίπου 700 μέτρα από την κατοικία τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την ίδια, εμφανίζονταν σταδιακά και άλλα παιδιά από διαφορετικούς δρόμους. Όταν τελικά συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, η ομάδα είχε φτάσει τα εννέα άτομα.

Εξευτελισμός και σωματική επίθεση

Η μητέρα αναφέρει ότι τα παιδιά μίλησαν στην 11χρονη με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο. Την έβρισαν, την εξύβρισαν και στη συνέχεια προχώρησαν σε σωματική επίθεση τραβώντας της τα μαλλιά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι ανήλικοι την εξανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που, όπως τονίζει η μητέρα, δεν είχε κάνει. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο παιδί.

Το τηλεφώνημα της 11χρονης στη μητέρα της

Η 11χρονη επικοινώνησε με τη μητέρα της τη στιγμή που επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι. Όπως περιγράφει η γυναίκα, το παιδί τηλεφώνησε κλαίγοντας και της είπε ότι δέχθηκε επίθεση.

Η μητέρα έσπευσε άμεσα στο σημείο, φτάνοντας μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως λέει, η κόρη της κατάφερε να εντοπίσει από μακριά κάποια από τα παιδιά που συμμετείχαν στο περιστατικό, όμως εκείνα απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της.

Βίντεο της επίθεσης στα social media

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ανήλικοι κατέγραψαν μέρος των πράξεων τους σε βίντεο και το δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια αυτή, όπως υποστηρίζει η μητέρα, συνέβαλε στον δημόσιο διασυρμό της 11χρονης.

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξη και δεύτερου βίντεο, στο οποίο φαίνεται το παιδί να δέχεται επίθεση και να πέφτει στο έδαφος.

Η καταγγελία στην αστυνομία

Μετά το αρχικό σοκ, η οικογένεια αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές. Όπως εξηγεί η μητέρα, τρεις ημέρες μετά το περιστατικό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να καταγγείλουν όσα συνέβησαν.

Στην καταγγελία τους ανέφεραν ότι στην ομάδα συμμετείχαν επτά κορίτσια και δύο αγόρια, ηλικίας από 14 έως 17 με 18 ετών. Η μητέρα υποστηρίζει ότι η κόρη της δεν γνώριζε τα περισσότερα από τα παιδιά, παρά μόνο ένα από αυτά που είχε συναντήσει στο πάρκο.

Παράλληλα, περιγράφει ότι η 11χρονη παραμένει σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ η ίδια και ο σύζυγός της προσπαθούν να τη στηρίξουν μετά το περιστατικό.