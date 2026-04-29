Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πέταξε ακόμα και ηλεκτρική σκούπα από μπαλκόνι – «Εκτόξευε» αντικείμενα επί μία ώρα

Πίνακας περιεχομένων

Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο έχει να αντιμετωπίσει μητέρα 5χρονου, που συνελήφθη επειδή ο γιος της πετούσε αντικείμενα στο δρόμο από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αστυνομία, έγινε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, με τον 5χρονο να πετάει τα αντικείμενα από κάτω επί… μία ώρα.

Το απίθανο είναι πως κατάφερε να… εκτοξεύσει ακόμα και ηλεκτρική σκούπα, πέρα από παιχνίδια, κουβάδες και… σφουγγαρίστρα.

Περισσότερο, μάλλον, για περιέργεια επρόκειτο, αν αναλογιστεί κάποιος πως, με βάση τις μαρτυρίες, ξεκίνησε την περιπέτειά του ρίχνοντας νερό με το λάστιχο. Μάλιστα, το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μα μπουν σε αυτό από παρακείμενη οικία, προκειμένου να απομακρύνουν το παιδί.

Θεσσαλονίκη: Του… τελείωσε το νερό

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν έκπληκτοι το συμβάν. «Ξεκίνησε το παιδί να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό, και μετά, με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα.

Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική», είπε αρχικά στο thestival αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε: «Τρομάξαμε, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα, απ’ ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί». «Το παιδί εκτόξευε για περίπου μία ώρα. Έριξε πιάτα, μία ηλεκτρική σκούπα, έναν κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλες, περιοδικά και παιχνίδια του», ανέφερε άλλος αυτόπτης στο voria.