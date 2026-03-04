Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοί καλούνται πρώτοι – Ο γενικός κανόνας

Η διαδικασία επιστράτευσης στην Ελλάδα αποτελεί έναν αυστηρά οργανωμένο μηχανισμό που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις αυξημένης εθνικής ετοιμότητας ή πολεμικής απειλής. Το σύστημα προβλέπει διαφορετικά επίπεδα κινητοποίησης, με συγκεκριμένες κατηγορίες εφέδρων να καλούνται ανάλογα με την ένταση της κρίσης και τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίπεδο του λεγόμενου «πορτοκαλί συναγερμού», δηλαδή σε κατάσταση ειδικής ή μερικής επιστράτευσης, ενεργοποιούνται κυρίως έφεδροι που έχουν απολυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και προσωπικό με εξειδικευμένες στρατιωτικές ειδικότητες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, χειριστές ραντάρ, ναρκαλιευτές και στελέχη ειδικών δυνάμεων όπως οι ΟΥΚ, οι πεζοναύτες και οι καταδρομείς.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι στην κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού (όχι πολέμου), επιστρατεύονται όλες οι σειρές (ΕΣΣΟ) που έλαβαν απολυτήρια τα τελευταία δύο έτη, καθώς επίσης και τα μέλη συγκεκριμένων ειδικοτήτων (ναρκαλιευτές, χειριστές ραντάρ κλπ) και φυσικά οι ειδικοδυναμίτες (ΟΥΚ, πεζοναύτες, ΛΟΚ κλπ).

Αναλυτικά:

α) Κατάσταση ειδικής (συγκεκριμένες ειδικότητες) ή μερικής (συγκεκριμένες περιοχές) επιστράτευσης (πορτοκαλί συναγερμός):

Καλούνται με Φύλλα Ατομικής Προσκλήσεως (τα οποία επιδίδονται από την αστυνομία όλο το 24ώρο) οι υπόχρεοι να παρουσιαστούν στις μονάδες που αναγράφουν πάνω τα ΦΑΠ μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται. Στις περιοχές πρώτης γραμμής το χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται ως ΑΜΕΣΑ και όχι πέραν των 2-4 ωρών (τελευταία μερική επιστράτευση έγινε στο ανατολικό αιγαίο τον Γενάρη του 1996 και όριζε χρονικό διάστημα 2 ωρών). Στις υπόλοιπες περιοχές το χρονικό περιθώριο αυξάνεται ανάλογα με την απόσταση. Οι μετακινήσεις προς τη μονάδα και πίσω (μετά τη λήξη) είναι δωρεάν και γίνονται με ειδικά κουπόνια που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ΦΑΠ.

Εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μετάβαση στο χρονικό περιθώριο που τίθεται (γιατί πχ βρίσκεσαι σε ταξίδι ή δεν υπάρχουν συγκοινωνιακά μέσα κ.λπ) τότε ΑΜΕΣΑ μεταβαίνεις στο Στρατόπεδο Προώθησης Εφέδρων (υπάρχουν πολλά σε κάθε νομό), το οποίο αναλαμβάνει από εκεί και πέρα την υποχρέωση είτε να σε προωθήσει στη μονάδα σου ή να σε εντάξει σε άλλη μονάδα σε συνεννόηση με το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχουν δύο φάσεις επιστράτευσης. Στην πρώτη φάση καλούνται όσοι είναι κάτω των 41 ετών και στην δεύτερη οι μεταξύ 41 και 45 ετών. Οι μεγαλύτεροι των 45 ετών απαλλάσσονται προσωρινά της ειδικής και μερικής επιστράτευσης. Πρακτικά όμως όσοι έχουν πράσινα φύλλα πορεία είναι αυτοί που θα κληθούν πρώτοι. Όσοι έχουν λευκά ανήκουν στη Β΄ Φάση! Υπάρχουν άτομα που έχουν λευκά φύλλα πορεία σε ηλικία μικρότερη των 41 ετών, αυτοί δεν έχουν κρίσιμη ειδικότητα γι΄αυτό και δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Στην περίπτωση αυτή ήδη γνωρίζουν τι να πράξουν και αν το έχουν ξεχάσει πρέπει να απευθυνθούν στις στρατολογικές υπηρεσίες, γιατί συνήθως αυτοί έχουν απόρρητες οδηγίες.

Οι κάτοχοι λευκών ΕΦΠ μεταβαίνουν ΟΠΟΥ ΔΙΑΤΑΧΘΟΥΝ, αλλά όπως είπαμε εντάσσονται στη β΄ φάση, οπότε θεωρητικά θα τους έρθει στο σπίτι ειδοποίηση. Καλόν είναι να έχετε δηλώσει την στρατολογική σας υπηρεσία για τις μεταβολές των διευθύνσεων κατοικίας, γιατί την κρίσιμη ώρα θα σπαταλώνται κρίσιμες δυνάμεις για να σας ψάχνουν ενώ εσείς ίσως ήδη έχετε μεταβεί στις μονάδες σας.

β) Κατάσταση Γενικής Επιστράτευσης – Κόκκινος Συναγερμός – Πόλεμος

Στην κατάσταση αυτή όσον αφορά τις ηλικίες ισχύουν ότι και παραπάνω. Φυσικά μέσα στον κανονισμό ορίζεται ότι τα όρια ηλικίας μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, χωρίς να ορίζεται η μικρότερη ή η μεγαλύτερη ηλικία. Πρακτικά στην εμπόλεμη κατάσταση, καλούνται να πολεμήσουν ΟΛΟΙ οι ικανοί να κρατάνε όπλο.

γ)Τι έγγραφα φέρουν μαζί τους όσοι καλούνται:

Το ΦΑΠ που του έστειλε η Επιστρατεύουσα Αρχή.

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας.

