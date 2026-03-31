Κακοκαιρία Erminio: Έκκληση ΟΙΕΛΕ για μέτρα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Την άμεση λήψη μέτρων προστασίας για μαθητές και εργαζόμενους στη μη τυπική εκπαίδευση ζητά η ΟΙΕΛΕ, με φόντο την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και την αναμενόμενη ένταση της κακοκαιρίας «Erminio» στην Αττική.

Όπως επισημαίνεται, παρά την απόφαση για αναστολή λειτουργίας των νυχτερινών σχολείων, παραμένει κενό προστασίας για χιλιάδες πολίτες που συνεχίζουν να μετακινούνται προς φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και άλλες δομές εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για την απουσία σχετικών προβλέψεων, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και ίσης μεταχείρισης. Υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων δεν πρέπει να υπάρξουν «νέα θύματα», καλώντας την πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να επεκτείνει τα μέτρα και στις δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν απογευματινές ώρες.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Όχι νέα θύματα: Να ληφθούν άμεσα μέτρα σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ και Κέντρα Μελέτης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Πληροφορηθήκαμε προ ολίγου ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αποφασίστηκε να κλείσουν τα νυχτερινά σχολεία. Η απόφαση αυτή ελήφθη, διότι οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως η κακοκαιρία με την επωνυμία Erminio θα ενταθεί μετά τις απογευματινές ώρες στην Αττική.

Με κατάπληξη, ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη φορά δεν γίνεται καμιά αναφορά στις μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν απόγευμα. Χιλιάδες μαθήτριες, μαθητές και εργαζόμενοι θα μεταβούν αύριο σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ και στα (εντελώς ανέλεγκτα) Κέντρα Μελέτης, τα οποία μάλιστα κάνουν και παράνομες μεταφορές με μη πιστοποιημένους οδηγούς και οχήματα.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: ΕΠΙΣΗΜΟ! Τι θα ισχύσει την Αττική – Αυτά τα σχολεία θα μείνουν κλειστά

Φαίνεται πως δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ακριβώς δύο μήνες πριν μια συνάδελφός μας έχασε τη ζωή της επιστρέφοντας από την εργασία της στο φροντιστήριο. Είχαμε προειδοποιήσει να κλείσουν οι μονάδες μη τυπικής εκπαίδευσης και δεν εισακουστήκαμε. Θρηνήσαμε ένα αθώο θύμα και δεν βρέθηκε ούτε ένας κρατικός λειτουργός να απολογηθεί ή να παραιτηθεί. Και δυστυχώς τώρα, σε μια κακοκαιρία που ενδέχεται να είναι σφοδρότερη, όπως αναφέρουν τα μοντέλα, η πολιτεία αρκείται να κλείσει στην Αττική μόνο τα νυχτερινά σχολεία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που θα κλείσουν σχολικές μονάδες δεν γίνεται καμιά αναφορά στις μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Λες και εκεί δεν φοιτούν παιδιά

Λες και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, δεν είναι άνθρωποι, αλλά όντα β’ κατηγορίας.

Λες και δεν έχει το κράτος την ευθύνη λειτουργίας και των ιδιωτικών μονάδων εκπαίδευσης…

Προφανώς, κάποιοι φοβούνται να ενοχλήσουν τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης. Οι ζωές των ανθρώπων περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον, αν οι αρμόδιοι ευαισθητοποιηθούν. Αν όχι, θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβεί.