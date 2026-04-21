Αλλάζει πάλι ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες να αναμένονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Καιρός– Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν το βράδυ σε βόρειους-βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος καιρός στα δυτικά και νότια

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα νότια έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και κατά τόπους 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο στα βόρεια νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται το βράδυ τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 αναμένονται νεφώσεις στα βόρεια και κεντρικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται το βράδυ στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείους 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς.

Το Σάββατο 25 Απριλίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.