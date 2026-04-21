Σχολεία: Δείτε πού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23 Απριλίου

Πίνακας περιεχομένων

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας στις 23 Απριλίου λόγω του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου.

Τα σχολεία σε περιοχές όπου ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί πολιούχο δεν θα λειτουργήσουν, καθώς ο εορτασμός συνοδεύεται από τοπική αργία. Η διακοπή των μαθημάτων αφορά τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η αναστολή λειτουργίας δεν περιορίζεται μόνο στα σχολεία, καθώς την ίδια ημέρα δεν λειτουργούν και φροντιστήρια, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών, ακολουθώντας το ίδιο καθεστώς αργίας.

Οι περιοχές της Αττικής με κλειστά σχολεία

Στην Αττική, οι μαθητές δεν θα έχουν μάθημα σε δήμους όπου ο Άγιος Γεώργιος τιμάται ως πολιούχος. Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Ελευσίνα, στο Καματερό και στα Μελίσσια.

Η τοπική αυτή αργία δίνει στους μαθητές μια ημέρα αποχής από τα μαθήματα, στο πλαίσιο των εορτασμών του πολιούχου των περιοχών.

Πού αλλού δεν θα λειτουργήσουν σχολεία

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου επίσης ισχύει τοπική αργία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ιεράπετρα, το Σουφλί και η Νεμέα.

Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Βασιλικό Αχαΐας και Ρίο Αχαΐας.

Πότε μεταφέρεται η εορτή

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, εκτός από περιπτώσεις όπου συμπίπτει με μεταγενέστερο Πάσχα.

Όταν το Πάσχα ακολουθεί χρονικά, η γιορτή μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα. Ωστόσο, όταν το Πάσχα προηγείται, όπως συνέβη φέτος, ο εορτασμός διατηρείται στην κανονική ημερομηνία.

Μία ημέρα χωρίς μαθήματα

Για τους μαθητές των περιοχών αυτών, η συγκεκριμένη ημέρα λειτουργεί ως μια επιπλέον ανάπαυλα μέσα στη σχολική χρονιά. Η διακοπή των μαθημάτων προσφέρει χρόνο ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην καθημερινή σχολική ρουτίνα.

Η τοπική αργία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών και αποτελεί καθιερωμένη πρακτική σε δήμους όπου ο Άγιος Γεώργιος έχει ιδιαίτερη σημασία.