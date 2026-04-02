Σε ποιό δήμο στην Αττική θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή 3 Απριλίου

Τα σχολεία στον Δήμος Μαραθώνος δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, έπειτα από απόφαση της δημοτικής αρχής που ελήφθη λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή. Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, από τις σχολικές μονάδες έως τις δομές προσχολικής φροντίδας.

Η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς η πρόσβαση σε πολλές περιοχές παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, δημιουργώντας κινδύνους για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Προβλήματα πρόσβασης μετά την κακοκαιρία

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Erminio, η οποία έπληξε με ένταση την περιοχή, αφήνοντας πίσω της σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πολλοί δρόμοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσχέρειες στη διέλευση, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση.

Οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση στις σχολικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους, έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Ποιες δομές δεν λειτουργούν

Η αναστολή δεν αφορά μόνο τα σχολεία, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις δομές που σχετίζονται με τη φροντίδα και την εκπαίδευση παιδιών. Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ.

Η απόφαση έχει οριζόντιο χαρακτήρα για όλη την έκταση του Δήμου, καθώς τα προβλήματα πρόσβασης εντοπίζονται σε πολλές περιοχές και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα σημεία.

Προτεραιότητα η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας

Οι αρμόδιοι υπογραμμίζουν ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις, σε συνδυασμό με την κατάσταση του οδικού δικτύου, δημιουργεί συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσωρινή αναστολή θεωρείται αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

