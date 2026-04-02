Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν οι εγκύκλιοι – Αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ και διαδικασίες εδώ

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027 τίθενται σε εφαρμογή από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση σε διάφορες δομές της εκπαίδευσης.
Αποσπάσεις– Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αλλάξουν υπηρεσιακή τοποθέτηση για το επόμενο σχολικό έτος.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, από τις 3 Απριλίου 2026 έως και τις 20 Απριλίου 2026 στις 15:00, μέσω του ΟΠΣΥΔ, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες και προϋποθέσεις που καθορίζουν τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η πρώτη εγκύκλιος αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2026-2027:
από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
σε δομές Ε.Α.Ε.
σε Μουσικά Σχολεία και
σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να αποσπαστούν:
στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες
σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
Αναλυτικά οι εγκύκλιοι:
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από το σχολικό έτος 2026-2027 και με μονοετή/τριετή/πενταετή διάρκεια κατά περίπτωση
Η πρόσκληση ΕΔΩ