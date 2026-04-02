Εκπαιδευτικοί ξέχασαν μαθητές στην Εκκλησία μετά τον εκκλησιασμό

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μυτιλήνη όπου δάσκαλοι και συνοδοί... ξέχασαν στην Εκκλησία 10 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων μετά το τέλος του εκκλησιασμού.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi, τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο της εκκλησίας και στους γύρω χώρους, χωρίς κανέναν ενήλικα να τα παρακολουθεί.

Ορισμένα αντέδρασαν με σύγχυση και έντονο στρες, ενώ άλλα ξέσπασαν σε κλάματα, μη γνωρίζοντας πού να απευθυνθούν ή τι να κάνουν. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον επίτροπο της εκκλησίας, ο οποίος συγκέντρωσε τα παιδιά και τα συνόδευσε πίσω στο σχολείο τους.

Η αμέλεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες, από τους γονείς. Το συμβάν είναι υπό διερεύνηση καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών. Πώς έγινε η αποχώρηση από τον ναό χωρίς καταμέτρηση; Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη συνοδεία των μαθητών και γιατί δεν διαπιστώθηκε εγκαίρως η απουσία τους;