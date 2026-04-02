Ζαχαράκη: Ψηφιακό φροντιστήριο, ανακαινίσεις και αλλαγές στο Λύκειο

Σημαντική ενίσχυση των σχολικών υποδομών και διεύρυνση των δυνατοτήτων στήριξης των μαθητών μέσω του δημόσιου σχολείου προανήγγειλε η Σοφία Ζαχαράκη, θέτοντας ως βασικό στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των οικογενειών στην εκπαίδευση. Όπως υπογράμμισε σε συνέντευξή της, η επένδυση σε νέα σχολικά κτίρια, αλλά και η εκτεταμένη ανακαίνιση των υφιστάμενων, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία, ψηφιακή υποστήριξη των μαθητών και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ ανοίγει και τη συζήτηση για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο ένα πιο αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη δωρεάν δυνατότητα που παρέχει το δημόσιο σχολείο για ενισχυτική διδασκαλία και φροντιστηριακή υποστήριξη, στο πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων των σχολικών υποδομών, στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και τις Πανελλαδικές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM.

Η Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε ότι, είναι ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα της Κυβέρνησης στον τομέα της παιδείας, η παροχή πολλαπλών επιλογών για τα παιδιά και τις οικογένειες, επισημαίνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφηκε και φέτος στην εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα, Πειραματικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στα οποία από τη νέα σχολική χρονιά προστίθενται άλλα 8 σε ολόκληρη τη χώρα.

Ερωτηθείσα σχετικά, με την αυξημένη δαπάνη των οικογενειών για φροντιστηριακή υποστήριξη των παιδιών όχι μόνο για τις Πανελλαδικές η Υπουργός Παιδείας ανέφερε:

« Βλέπουμε πράγματι ότι η είσοδος στο Πανεπιστήμιο αλλά ακόμη και στο ΙΒ, συνοδεύεται με πολλά έξοδα και με οικονομική αφαίμαξη της οικογένειας. Το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί με ένα μίγμα πρωτοβουλιών και μέτρων να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Είναι μια πραγματικότητα ότι η οικογένεια κάνει πολλές θυσίες για να βοηθήσει το παιδί, για να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και τις επιλογές του. Να πω τι κάνουμε. Πρώτα απ΄όλα έχουμε καθιερώσει την ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια. Χιλιάδες παιδιά μένουν στο σχολείο μετά το πέρας των διδακτικών ωρών για διδασκαλία από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται για αυτό το έργο. Επίσης έχουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο, με live μαθήματα κάθε απόγευμα για τα παιδιά της Γ Λυκείου και από το Σεπτέμβριο θα το επεκτείνουμε και για τα παιδιά της Α και Β Λυκείου σε Ελλάδα και Κύπρο. Υπαρχει, επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό που ανανεώνεται καθημερινά από την Ε Δημοτικού έως την Γ Λυκείου. Να σημειώσω ότι, για τα παιδιά της Γ Λυκείου παρέχεται διδασκαλία και για τα ειδικά μαθήματα. Στην ίδια κατεύθυνση ενίσχυσης της εμπιστοσύνης της οικογένειας στο σχολείο, λειτουργούν οι διαρκείς επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Καταλήγω, λέγοντας ότι, η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του σχολείου, των παιδιών και των γονέων είναι βασική αρχή που διέπει όλη τη συζήτηση για την εκπαίδευση».

Η Υπουργός προανήγγειλε επίσης, ότι στο Ψηφιακό Φροντιστήριο θα ενταχθούν και μαθήματα ελληνομάθειας ώστε να στηρίζονται και τα παιδιά από τα σχολεία αλλά και τα τμήματα ελληνική γλώσσας στο εξωτερικό.

Επιπλέον, για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά αλλά και τα Δημόσια Ωνάσσεια, η Υπουργός τόνισε, ότι διατίθεται, μέσω του ΙΕΠ, καθ΄όλη τη σχολική χρονιά, εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. υλικό για επαναλήψεις, τεστ και προσομοιώσεις εξετάσεων) αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλουτιστεί περαιτέρω αυτή η ενισχυτική διαδικασία.

Σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα που διαπιστώνονται στις υποδομές των σχολείων, η Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε ότι « στις πλείστες των περιπτώσεων συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους δημάρχους στους οποίους ανήκει η αρμοδιότητα των κτιριακών υποδομών των σχολείων αν και πράγματι, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, δημιουργεί ζητήματα. Επίσης, είναι ουσιαστική η στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς από εκεί διατίθενται στους δήμους και τα σχετικά κονδύλια, αλλά και από την ΚΤΥΠ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τις έκτακτες παρεμβάσεις. Σίγουρα, τα επόμενα χρόνια, ένα από τα βασικότερα προβλήματα θα είναι οι υποδομές λόγω και της παλαιότητας. Άρα, θα πρέπει, να επενδύσουμε στη συντήριση των παλαιότερων κτιρίων, τα οποία δεν έχουν μόνο θέματα αισθητικά. Είναι ζητήματα στατικότητας που εξετάζονται κατά τον έλεγχο που διενεργείται από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί καταφέρνουμε μέσω ΣΔΙΤ να κατασκευάσουμε νέα σχολεία. Στην Κεντρική Μακεδονία όπου είχε επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός, δημιουργούνται 17 νέα σχολεία. Το ίδιο θα γίνει και στην Κρήτη. Ασφαλείς και ποιοτικοί χώροι δημιουργούνται και με το ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων “Μαριέττα Γιαννάκου” και τη δωρεά των 4 τραπεζών ( Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς). Πέρυσι το καλοκαίρι ανακαινίστηκαν 430 σχολεία και φέτος προγραμματίζεται να αναβαθμιστούν πάνω από 240 και αυτό θα συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια με στόχο έως το 2030 να έχουμε ανακαινίσει περισσότερα από 2.000 σχολεία. Θα συνεχίσουμε. Δεν είναι μια εύκολη μάχη αλλά θα συνεχίσουμε. Και αυτό θέλει κινητοποίηση για την εξεύρεση πολλαπλών πόρων. Θέλω όμως να γνωρίζουν οι γονείς ότι για κάθε περίπτωση προσπαθούμε να βρούμε λύση. Και η δημοσιοποίηση προβλημάτων μας βοηθάει να προχωρούμε σε άμεσες παρεμβάσεις»

Τέλος, ερωτηθείσα για τον εθνικό διάλογο για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, η Υπουργός Παιδείας, επανέλαβε ότι σύντομα θα υπάρξουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την επιτροπή που συγκροτήθηκε και επεξεργάζεται το εθνικό σχέδιο.

« Αυτό που επιδιώκουμε είναι να ακούσουμε περισσότερο τη φωνή της κοινωνίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων, των παιδιών. Τον Μάιο θα ανοίξει και η πλατφόρμα διαλόγου, με βασικές ερωτήσεις που θα απαντούν και τα παιδιά. Ήδη πηγαίνω σε πολλά σχολεία και μιλάω με μαθητές/-τριες του Λυκείου. Αναμένω μια συγκροτημένη πρόταση, από την αρμόδια επιτροπή για το σχολείο και μια αξιόπιστη εναλλακτική για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο. Και σίγουρα, πως μπορεί να αποκτήσει ξανά το Λύκειο αξία και η κάθε τάξη να μετράει. Αυτό που δεν θα κάνουμε είναι να αιφνιδιάσουμε και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν θα έχουν και σημαντικό χρόνο για την εφαρμογή αλλά και προκαταρκτικές εργασίες, όπως, η τράπεζα θεμάτων, η αλλαγή βιβλίων και τα προγραμμάτων σπουδών, ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή. Όχι στον αιφνιδιασμό, όχι σε αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σίγουρα, ναι σε μια αξιόπιστη πρόταση για ένα ‘σχολείο που μετράει’ διότι αυτό θα απαντήσει και σε όλα τα άλλα προβλήματα».