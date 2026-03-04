Μπορούν ιρανικοί πύραυλοι να χτυπήσουν τη βάση της Σούδας;

Σχεδόν απίθανο είναι σενάριο οι ιρανικοί πύραυλοι να μπορέσουν να πλήξουν τη βάση της Σόυδας, όπως εκτιμά ο αντιναύαρχος, Σπύρος Περβαινάς στην εκπομπή «Όλα 10» του Open Tv.

Συγκεκριμένα, ο αντιναύαρχος υπήρξε καθησυχαστικός όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσουν οι ιρανικοί πύραυλοι στη βάση της Σούδας στην Κύπρο.

«Εξαρτάται από ποιο σημείο του Ιράν θα ξεκινήσουν. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Επίσης πρέπει να περάσουν από πολλές ζώνες άμυνας, όπως του Ισραήλ, και των Αμερικανών. Σε κάθε περίπτωση, θα εντοπιστούν προτού καταφέρουν να φτάσουν» ανέφερε ο κ. Περβαινάς.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο ίδιος θεωρεί ότι η Ευρώπη «εφαρμόζει μια κοντόφθαλμη πολιτική απέναντι στην Κύπρο, η οποία έχει μείνει απροστάτευτη τόσα χρόνια». Πρόσθεσε ότι «αν δεν ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση».

Πώς θα λειτουργήσουν οι φρεγάτες απέναντι στις ιρανικές απειλές

Ο αντιναύαρχος μίλησε αναλυτικά για το σύστημα της φρεγάτας «Κίμων», το οποίο όπως είπε «συνεισφέρει με το ραντάρ του, το οποίο έχει εμβέλεια 500 χιλιομέτρων». «Όταν εντοπίζει τους στόχους, τους διανέμει με τα σύγχρονα συστήματα που έχει στα F – 16. Επίσης έχει τα αντιαεροπορικά του όπλα, μακράν προστασίας ώστε να καταρρίψει τα ενδεχόμενα drones και πυραύλους που θα προσεγγίσουν» εξήγησε.

Ο κ. Περβαινάς ερωτήθηκε σχετικά και με το σύστημα «Κένταυρος», το οποίο όπως είπε «είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει παρεμβολές, αποσυντονίζοντας το GPS του drone, καθώς και την επικοινωνία του drone με τον χειριστή του».

«Όταν αυτό μείνει χωρίς GPS και χωρίς εντολές από τον χειριστή του, πέφτει μόνο του. Στον «Κίμων» δεν πρόλαβε να μπει, θα μπει σε επόμενες φρεγάτες» πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε πως σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο της διείσδυσης.

«Πάντα, ακόμη και στα αμερικανικά συστήματα υπάρχουν διεισδύσεις, αυτό κανείς δε μπορεί να το αποκλείσει. Εάν αργότερα η Χεσμπολάχ ή το Ιράν στείλουν σμήνη από drones, αυτό θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί», πρόσθεσε.