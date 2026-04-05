Μητσοτάκης: Κλείνει εκκρεμότητα δεκαετιών με τη νέα καλλιτεχνική σχολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει τη σημασία της ίδρυσης της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και υπενθυμίζει τη δυνατότητα των νέων να αξιοποιήσουν το Youth Pass των 150 ευρώ.

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, επισημαίνοντας τη σημασία της για την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών στη χώρα.

Όπως τονίζει, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών, διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο σπουδών και επαγγελματικής προοπτικής για τους νέους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα στέκεται και σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη νέα γενιά, όπως το Youth Pass.

«Χαίρομαι μάλιστα που η μεταρρύθμιση αυτή στηρίχθηκε και από την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας. Με το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο για το θέατρο, τον χορό και τη μουσική, κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Πλέον, οι καλλιτεχνικές σπουδές αποκτούν ξεκάθαρη διαβάθμιση και επαγγελματική προοπτική, με στόχο οι πρώτοι φοιτητές να εισαχθούν στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028», τονίζει και στη συνέχεια αναφέρεται στις πλατφόρμες που αφαιρούν τους νέους:

«Μια χρηστική υπενθύμιση για τους νεότερους που με διαβάζουν εδώ: άνοιξε η πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν τα 18 ή τα 19 τους χρόνια έως το τέλος του 2025, μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για το Youth Pass των 150 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ποσό που προορίζεται αποκλειστικά για αγορές στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μεταφορές και με χαρά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νέοι το αξιοποιούν».

