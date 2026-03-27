Νέο πλαίσιο στην καλλιτεχνική εκπαίδευση: Πέρασε το νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε με ευρεία στήριξη το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, σηματοδοτώντας αλλαγές στην καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου νομοσχεδίου που εγκρίθηκε επί της αρχής με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές παρεμβάσεις στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Η ψήφιση συνοδεύτηκε από ισχυρή στήριξη σε βασικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν τόσο τη θεσμική αναβάθμιση του τομέα όσο και ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η ομόφωνη έγκριση διάταξης που παρατείνει τα μέτρα στήριξης για συγγενείς θυμάτων και πληγέντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ως προς την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Πώς διαμορφώθηκε η ψήφος στη Βουλή

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, διαμορφώνοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκρισή του. Την ίδια στιγμή, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επέλεξαν τη στάση του «παρών», ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και «Νίκη» καταψήφισαν.

Η ευρεία αποδοχή επεκτάθηκε και σε επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου, ιδίως σε εκείνα που ρυθμίζουν τη σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, τα προσόντα διορισμού, την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τις αποδοχές των εργαζομένων.

Οι βασικές ρυθμίσεις για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, με κεντρικό άξονα τη δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και τη θεσμοθέτηση της κατηγορίας «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση».

Οι διατάξεις περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των υπαλλήλων, τη μισθολογική τους κατάταξη και το προβάδισμα που αποκτούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε νομοτεχνικές βελτιώσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα του νέου πλαισίου.

Μεταξύ αυτών, προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων συγκεκριμένων σχολών στο έβδομο εξάμηνο της ΑΣΠΤ, αναγνωρίζοντας την ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτική τους πορεία. Παράλληλα, αυξάνεται στο 30% το ποσοστό κατατάξεων αποφοίτων ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών σε ΑΕΙ του ίδιου αντικειμένου, ενώ διαμορφώνεται και ειδικός ακαδημαϊκός χάρτης συνεργασίας, υπό προϋποθέσεις.

Το ευρύτερο πλαίσιο των ρυθμίσεων

Πέρα από την ίδρυση της ΑΣΠΤ, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και σειρά άλλων διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το δημόσιο σχολείο, τις σχολικές βιβλιοθήκες, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το ΙΕΠ και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις που σχετίζονται με το διεθνές απολυτήριο και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη συνοχή και τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού πλαισίου.

Οι τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η νέα σχολή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναγνώριση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι καλύπτεται ένα διαχρονικό κενό στον χώρο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τον πολιτισμό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών που πλέον αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένο ακαδημαϊκό και διοικητικό πλαίσιο.