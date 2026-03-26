Νέα Αριστερά: Σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση θεσμοθετεί τη σύγχυση και διευρύνει τις ανισότητες

Σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την καλλιτεχνική εκπαίδευση άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «πρόχειρη και αποσπασματική αναδιάρθρωση χωρίς ενιαίο σχεδιασμό και ακαδημαϊκή θεμελίωση».

Όπως τόνισε, ενώ η ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι υπαρκτή και επιτακτική, το νομοσχέδιο δεν λύνει τα διαχρονικά προβλήματα αλλά «παγιώνει τον κατακερματισμό», δημιουργώντας ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων, χωρίς σαφείς διαδρομές σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή δομή, αλλά για μια «βιαστική ανωτατοποίηση», χωρίς επαρκή ακαδημαϊκή συγκρότηση, ερευνητική βάση και συνεκτικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ανέδειξε σοβαρά θεσμικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για ελλιπή διαβούλευση, έλλειψη διαφάνειας και προβληματικές ρυθμίσεις ως προς την επιλογή προσωπικού, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο αποψίλωσης πανεπιστημιακών τμημάτων της περιφέρειας.

Η κ. Τζούφη υπογράμμισε επίσης την αντίφαση μεταξύ της «αναβάθμισης» της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της υποβάθμισης των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο σχολείο, επισημαίνοντας ότι η απουσία δημόσιας προετοιμασίας ενισχύει την ιδιωτική εκπαίδευση και μετατρέπει την πρόσβαση στις καλλιτεχνικές σπουδές σε «ταξικό προνόμιο».

Αναφερόμενη στις επιμέρους ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, στάθηκε στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για τις σχολικές βιβλιοθήκες, στο έλλειμμα διαφάνειας για τους συντονιστές εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και στον κίνδυνο δημιουργίας σχολείων πολλών ταχυτήτων μέσω της επέκτασης του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Κλείνοντας, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση απαιτεί έναν «συνολικό, συνεκτικό και δημόσιο σχεδιασμό», με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα και ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι «το παρόν νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη».