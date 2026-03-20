Τζούφη: Σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο – Παγιώνονται οι ανισότητες στην καλλιτεχνική εκπαίδευση

Σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, με αιχμή ότι παγιώνει τον κατακερματισμό και διευρύνει τις ανισότητες.

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη Μερόπη Τζούφη να ασκεί σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν οδηγεί σε ουσιαστική αναβάθμιση, αλλά ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως επισημαίνεται, οι νέες ρυθμίσεις διατηρούν και θεσμοθετούν τον κατακερματισμό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο και άνισο πλαίσιο πρόσβασης και ευκαιριών.

Σφοδρή κριτική άσκησε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή αποδυνάμωσης της δημόσιας εκπαίδευσης και διεύρυνσης των ανισοτήτων.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε ως «ιστορική μεταρρύθμιση» για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν συγκροτεί ένα ενιαίο και συνεκτικό δημόσιο σύστημα σπουδών, αλλά «θεσμοθετεί και παγιώνει τον κατακερματισμό», αναπαράγοντας ένα ήδη άνισο και αποσπασματικό τοπίο.

Η Μερόπη Τζούφη ανέδειξε τη βασική αντίφαση του σχεδίου νόμου: ενώ αναγνωρίζει την πολυδιάσπαση ως πρόβλημα, αντί να την αίρει με όρους καθολικής δημόσιας εκπαίδευσης, τη μετατρέπει σε μόνιμο χαρακτηριστικό, μέσα από πολλαπλές βαθμίδες, παράλληλες διαδρομές και εξαιρέσεις. «Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για διαχείριση της ανισότητας», υπογράμμισε.

Τι αλλάζει στα Καλλιτεχνικά Σχολεία – H ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ προς το νέο ίδρυμα ενισχύει τον κίνδυνο αποψίλωσης της περιφέρειας και οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση πόρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες.

Παράλληλα, κατήγγειλε την πλήρη απουσία πολιτικής για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι τα καλλιτεχνικά μαθήματα έχουν υποβαθμιστεί ή καταργηθεί. «Οι μαθητές καλούνται να εισαχθούν σε απαιτητικές σπουδές χωρίς δημόσια προετοιμασία, γεγονός που ενισχύει την εξάρτηση από την ιδιωτική εκπαίδευση και μετατρέπει την πρόσβαση σε ταξικό προνόμιο».

Αναφερόμενη στις διατάξεις για το διεθνές απολυτήριο (international baccalaureate), η βουλευτής υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για διεύρυνση ευκαιριών, αλλά για τη δημιουργία ενός προνομιακού δικτύου σχολείων εντός της δημόσιας εκπαίδευσης, που θα απευθύνεται σε όσους διαθέτουν ήδη κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στην «παραπλανητική υπόσχεση» ευκολότερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των νέων αυτών διαδρομών, σημειώνοντας ότι στην πράξη ενισχύεται η διοχέτευση μαθητών προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η συνολική εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης.

Διεθνές Απολυτήριο στα Δημόσια Σχολεία έως τον Μάιο – Μόνο με Πανελλήνιες η εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Κλείνοντας, η Μερόπη Τζούφη υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, αλλά μια συνειδητή επιλογή υποβάθμισης της εκπαίδευσης, προς όφελος ενός πολυεπίπεδου και άνισου μοντέλου, σε μια κοινωνία όπου οι ανισότητες ήδη οξύνονται».