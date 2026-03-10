Υπουργείο Παιδείας: Τι ανακοινώθηκε για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Πίνακας περιεχομένων

Σύγχρονος εξοπλισμός για 11 Καλλιτεχνικά Σχολεία συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ

Σοφία Ζαχαράκη: Αναβαθμίζουμε την ποιότητα των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία με νέα μέσα και σύγχρονο εξοπλισμό

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην αναβάθμιση έντεκα (11) Καλλιτεχνικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, μέσω της προμήθειας σύγχρονου εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού εξοπλισμού.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030 και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών των Καλλιτεχνικών Σχολείων και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτούν τα σχολεία καλύπτει το σύνολο των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων και περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Εικαστικές Τέχνες

καβαλέτα ζωγραφικής

πάγκους και εργαλεία χαρακτικής

τροχούς και φούρνους κεραμικής

εργαλεία γλυπτικής

ψηφιακά μέσα δημιουργίας

Θέατρο

σκηνικό εξοπλισμό

θεατρικό φωτισμό

ηχητικά συστήματα

εξοπλισμό σκηνής και προβών

εξοπλισμό θεατρικών εργαστηρίων

Κινηματογράφος

επαγγελματικές κάμερες

φορητούς υπολογιστές

φωτιστικά στούντιο

προτζέκτορες

μικρόφωνα και εξοπλισμό ήχου

εξοπλισμό λήψης εικόνας

συστήματα επεξεργασίας βίντεο

Χορός

επαγγελματικά δάπεδα χορού

μπάρες μπαλέτου

καθρέφτες διδασκαλίας

ηχητικά συστήματα

εξοπλισμό πρόβας

Με την υλοποίηση της δράσης ενισχύονται οι δυνατότητες διδασκαλίας και δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων ως εξειδικευμένων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν με τον ν. 3194/2003 και περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών,

β) Θεάτρου – Κινηματογράφου και

γ) Χορού (κλασικού και σύγχρονου).

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις τέχνες, η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων, καθώς και η υποστήριξη και ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για τη δημιουργική έκφραση.

Στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης των ειδικών εκπαιδευτικών δομών, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η καλλιτεχνική παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Μετά την πρωτοβουλία για την ενίσχυση των Μουσικών Σχολείων, προχωρούμε στην ουσιαστική αναβάθμιση και των Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας.

Με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού ενισχύουμε την ποιότητα των παρεχόμενων μαθημάτων και παρέχουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα μέσα για δημιουργία, πειραματισμό και καλλιτεχνική έκφραση.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε τις ειδικές εκπαιδευτικές δομές, επενδύοντας στη συνολική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης».