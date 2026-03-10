Σχολεία: Σοβαρές ελλείψεις – Πάνω από 15.600 διδακτικές ώρες χαμένες

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου παραμένουν σημαντικές, με αποτέλεσμα χιλιάδες διδακτικές ώρες να μην έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου έχουν χαθεί συνολικά 15.678 διδακτικές ώρες, εξαιτίας των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, τα κενά αφορούν συνολικά 15 θέσεις εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νησιού, γεγονός που έχει ως συνέπεια να συσσωρεύονται κάθε εβδομάδα εκατοντάδες μη διδαχθείσες ώρες. Παράλληλα, το σωματείο καταγγέλλει ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή ενισχύει τις καταγγελίες περί απόκρυψης της πραγματικής εικόνας των κενών στα σχολεία.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «15.678 οι χαμένες διδακτικές ώρες από την αρχή της χρονιάς –

Στο κενό η προσπάθεια της ΔΔΕ Ζακύνθου να κρύψει τα κενά»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 28/02-06/3 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:

Κλάδος Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση Μη διδαχθείσες ώρες ΠΕ 07 (Γερμανικών) 1 23 ΠΕ 08 (Εικαστικών) 1 + 1ΑΜΩ 38 ΠΕ 83 (Ηλεκτρολόγοι) 1 23 ΠΕ 86 (Πληροφορικής) 1 23 ΠΕ 87.02 (Νοσηλευτική) 1 23 ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Ε.Α.) 2 46 ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 04.01.50 (Φυσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 08.50 (Εικαστικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 11.50 (Γυμναστές Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 79.01.50 (Μουσικοί Ε.Α.) 1 23 ΠΕ 29 (Εργοθεραπευτές) 1 ΠΕ 30 (ΚοινωνικοίΛειτουργοί) 1 Σύνολο 15 291

Περίοδος Χαμένες διδακτικές ώρες Εβδομάδα 15-19/9 1566 Εβδομάδα 22-26/9 1566 Εβδομάδα 29/9-03/10 1566 Εβδομάδα 06/10-10/10 973 Εβδομάδα 13/10-17/10 973 Εβδομάδα 20/10-24/10 927 Εβδομάδα 27/10-31/10 973 Εβδομάδα 03/11-07/11 973 Εβδομάδα 10/11-14/11 973 Εβδομάδα 17/11-21/11 490 Εβδομάδα 24/11-28/11 490 Εβδομάδα 01/12-05/12 490 Εβδομάδα 08/12-12/12 490 Εβδομάδα 15/12-19/12 490 Εβδομάδα 12/01-16/01 375 Εβδομάδα 19/01-23/01 375 Εβδομάδα 26/01-30/01 375 Εβδομάδα 02/02-06/02 347 Εβδομάδα 09/02-13/02 393 Εβδομάδα 16/02-20/02 291 Εβδομάδα 23/02-27/02 291 Εβδομάδα 02/3-06/02 291 Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους 15.678

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου με την υπ’ αρ. 45/26-02-2026 ανακοίνωσή του και με το υπ’ αρ. 46/26-02-2026 έγγραφό του προς ΔΔΕ Ζακύνθου καλούσε την υπηρεσία είτε να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κενών, είτε να τα χορηγήσει στο σωματείο. Παρά τους ισχυρισμούς της ΔΔΕ σε συνεντεύξεις που η ίδια έδινε ότι το σωματείο δεν παρουσιάζει ακριβή στοιχεία, όταν η ίδια κλήθηκε να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών της, σιώπησε εκκωφαντικά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η ΔΔΕ Ζακύνθου αποφεύγει να δημοσιοποιήσει στοιχεία, διότι θα αποκαλυφθεί ότι εν γνώσει της δεν έλεγε την αλήθεια σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί.