Σχολεία: Σοβαρές ελλείψεις – Πάνω από 15.600 διδακτικές ώρες χαμένες
Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου παραμένουν σημαντικές, με αποτέλεσμα χιλιάδες διδακτικές ώρες να μην έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου έχουν χαθεί συνολικά 15.678 διδακτικές ώρες, εξαιτίας των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Όπως επισημαίνει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, τα κενά αφορούν συνολικά 15 θέσεις εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νησιού, γεγονός που έχει ως συνέπεια να συσσωρεύονται κάθε εβδομάδα εκατοντάδες μη διδαχθείσες ώρες. Παράλληλα, το σωματείο καταγγέλλει ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή ενισχύει τις καταγγελίες περί απόκρυψης της πραγματικής εικόνας των κενών στα σχολεία.
Aναλυτικά η ανακοίνωση:
ΘΕΜΑ: «15.678 οι χαμένες διδακτικές ώρες από την αρχή της χρονιάς –
Στο κενό η προσπάθεια της ΔΔΕ Ζακύνθου να κρύψει τα κενά»
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς για το σύνολο των κενών μέχρι και τη διδακτική εβδομάδα 28/02-06/3 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου:
|Κλάδος
|Πλήθος εκπαιδευτικών που δεν έχει διορίσει η κυβέρνηση
|Μη διδαχθείσες ώρες
|ΠΕ 07 (Γερμανικών)
|1
|23
|ΠΕ 08 (Εικαστικών)
|1 + 1ΑΜΩ
|38
|ΠΕ 83 (Ηλεκτρολόγοι)
|1
|23
|ΠΕ 86 (Πληροφορικής)
|1
|23
|ΠΕ 87.02 (Νοσηλευτική)
|1
|23
|ΠΕ 02.50 (Φιλόλογοι Ε.Α.)
|2
|46
|ΠΕ 03.50 (Μαθ/κοί Ε.Α.)
|1
|23
|ΠΕ 04.01.50 (Φυσικοί Ε.Α.)
|1
|23
|ΠΕ 08.50 (Εικαστικοί Ε.Α.)
|1
|23
|ΠΕ 11.50 (Γυμναστές Ε.Α.)
|1
|23
|ΠΕ 79.01.50 (Μουσικοί Ε.Α.)
|1
|23
|ΠΕ 29 (Εργοθεραπευτές)
|1
|ΠΕ 30 (ΚοινωνικοίΛειτουργοί)
|1
|Σύνολο
|15
|291
|Περίοδος
|Χαμένες διδακτικές ώρες
|Εβδομάδα 15-19/9
|1566
|Εβδομάδα 22-26/9
|1566
|Εβδομάδα 29/9-03/10
|1566
|Εβδομάδα 06/10-10/10
|973
|Εβδομάδα 13/10-17/10
|973
|Εβδομάδα 20/10-24/10
|927
|Εβδομάδα 27/10-31/10
|973
|Εβδομάδα 03/11-07/11
|973
|Εβδομάδα 10/11-14/11
|973
|Εβδομάδα 17/11-21/11
|490
|Εβδομάδα 24/11-28/11
|490
|Εβδομάδα 01/12-05/12
|490
|Εβδομάδα 08/12-12/12
|490
|Εβδομάδα 15/12-19/12
|490
|Εβδομάδα 12/01-16/01
|375
|Εβδομάδα 19/01-23/01
|375
|Εβδομάδα 26/01-30/01
|375
|Εβδομάδα 02/02-06/02
|347
|Εβδομάδα 09/02-13/02
|393
|Εβδομάδα 16/02-20/02
|291
|Εβδομάδα 23/02-27/02
|291
|Εβδομάδα 02/3-06/02
|291
|Σύνολο χαμένων ωρών από την έναρξη του σχολικού έτους
|15.678
|Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου με την υπ’ αρ. 45/26-02-2026 ανακοίνωσή του και με το υπ’ αρ. 46/26-02-2026 έγγραφό του προς ΔΔΕ Ζακύνθου καλούσε την υπηρεσία είτε να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κενών, είτε να τα χορηγήσει στο σωματείο. Παρά τους ισχυρισμούς της ΔΔΕ σε συνεντεύξεις που η ίδια έδινε ότι το σωματείο δεν παρουσιάζει ακριβή στοιχεία, όταν η ίδια κλήθηκε να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών της, σιώπησε εκκωφαντικά.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η ΔΔΕ Ζακύνθου αποφεύγει να δημοσιοποιήσει στοιχεία, διότι θα αποκαλυφθεί ότι εν γνώσει της δεν έλεγε την αλήθεια σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί.
