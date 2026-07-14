Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ποιά παίρνουν άδεια λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο

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Νέα μη κρατικά πανεπιστήμια ανοίγουν τις πύλες τους στη χώρα από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικότερα, το τοπίο της μη κρατικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενισχύεται με την πρoσθήκη 7 τουλάχιστον νέων ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame, θετικές είναι οι γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τα τρία από τα πέντε ξένα πανεπιστήμια που κατέθεσαν εκ νέου αίτηση για άδεια λειτουργίας παραρτημάτων, ενώ θετικές είναι και οι γνωμοδοτήσεις και για τα 4 από τα 5 νέα ιδρύματα που κατέθεσαν άδεια λειτουργίας για πρώτη φορά, με την διευκρίνιση ότι το πέμπτο δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί γιατί έχει ζητήσει να ξεκινήσει τη λειτουργία του από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027-2028.

Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο του Roger Williams University των ΗΠΑ (σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Deree), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Georgetown University (σε συνεργασία με τον Όμιλο ΔΕΗ) και το University of Iowa (σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης). Θυμίζουμε ότι η πέμπτη νέα αίτηση, του Πανεπιστημίου του Sunderland (συνεργάζεται με το Κολλέγιο DEI στη Θεσσαλονίκη), αφορά τη μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2027-2028.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι τα ξένα πανεπιστήμια που έλαβαν θετική γνωμοδότηση πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, ωστόσο η ΕΘΑΑΕ ζητά επιπλέον διευκρινίσεις για διοικητικές λειτουργίες τυπικού χαρακτήρα και όχι ακαδημαϊκές.

Τα σχετικά έγγραφα για τις επιπλέον διευκρινίσεις θα αποσταλούν στα ξένα πανεπιστήμια μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η τελική ανακοίνωση αναμένεται στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Ποιοι επανακατέθεσαν αιτήσεις

Τα Πανεπιστήμια που επανακατέθεσαν είναι University of West London, σε συνεργασία με το BCA College, το London Metropolitan University, σε συνεργασία με το City Unity College, το University of Derby, σε συνεργασία με το Mediterranean College, το Université Sorbonne Paris Nord, σε συνεργασία με το IDEF College, καθώς και το University of Essex, σε συνεργασία με το Aegean College.

Με βάση τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την υποβολή των απαιτούμενων διευκρινίσεων, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, στην περίπτωση που πιστοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουν λάβει από πέρυσι αδειοδότηση από την ΕΘΑΑΕ και ήδη λειτουργούν είναι το Anatolia University στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα, το University of Keele στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, και το University of York, που συνεργάζεται με το City στη Θεσσαλονίκη.