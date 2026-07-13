Διευθυντές σχολείων: Νέα εγκύκλιος για την κάλυψη των κενών θέσεων – Όλα όσα ορίζει

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Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία κάλυψης των κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μετά τη λήξη της ισχύος των αξιολογικών πινάκων.

Διευθυντές σχολείων και Εργαστηριακών Κέντρων βρίσκονται στο επίκεντρο νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία κάλυψης των κενούμενων θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των αξιολογικών πινάκων επιλογής.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι, όπου οι κενές θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επαναπροκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021.

Τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι τα ζητήματα επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης ρυθμίζονται από το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4823/2021.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ισχύουν έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους, ενώ η επιλογή και η τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις πραγματοποιείται μόνο για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης θητείας.

Γιατί απαιτείται επαναπροκήρυξη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, παρότι η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2027, η ισχύς των αντίστοιχων αξιολογικών πινάκων λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με τις διαδικασίες που προβλέπει η παράγραφος 11 του άρθρου 41, καθώς και όσες κενωθούν μετά τη λήξη των πινάκων, θα πρέπει να καλυφθούν μέσω νέας προκήρυξης.

Οι ενέργειες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει στις 3 Αυγούστου 2026 να εκδώσουν προκήρυξη για την κάλυψη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Οι σχετικές προκηρύξεις, επειδή απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα, θα πρέπει να αναρτηθούν τόσο στις ιστοσελίδες των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όσο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα

Η εγκύκλιος επισημαίνει ακόμη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπροκήρυξης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας, σε σχέση με όσα ίσχυαν στις προηγούμενες διαδικασίες επιλογής.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ