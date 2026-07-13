Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για τη σχολική χρονιά 2026-2027 – Τι ισχύει με την ΕΕΤΑΑ

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Μέχρι σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για δωρεάν φιλοξενία παιδιών στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:59, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους 28 ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η φιλοξενία των παιδιών παρέχεται δωρεάν, ενώ οι σταθμοί απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών, προσφέροντας πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Πού λειτουργούν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Η ΔΥΠΑ διαθέτει συνολικά 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σε Αττική και Περιφέρεια.

Στην Αττική λειτουργούν σταθμοί σε Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι, Ίλιον και Χαϊδάρι.

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Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια λειτουργούν σταθμοί σε Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα.

Οι σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, καθημερινά από 06:45 έως 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή όσοι έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, όπως ανάδοχοι ή κηδεμόνες, εφόσον ανήκουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Αναζητούντων Εργασία της ΔΥΠΑ με τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες ανεργίας, καθώς και δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς ή ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων.

Τα κριτήρια επιλογής και οι επόμενες διαδικασίες

Όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τη ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών και νηπίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους στην ΕΕΤΑΑ, να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας της και, εφόσον λάβουν το σχετικό voucher, να το καταθέσουν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.