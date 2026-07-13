ΑΣΕΠ – Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για διορθώσεις, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

Πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο.

Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων

Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις καταγράφονται μικρές μειώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες όμως αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα και δεν μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική εικόνα της αγοράς.

Συνολικά θα διατεθούν 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 εκατ. ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να την παραλαμβάνουν από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν καταθέσει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ΥΠΑΙΘΑ και του «Μαζί για το Παιδί»

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην επίσημη ανακοίνωση της κατανομής ανά ειδικότητα, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν οι πιθανότητες διορισμού χιλιάδων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις υπόλοιπες διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2026 και εφεξής.

Κατά την παρουσίαση του νέου συστήματος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι η χρήση των tablets αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνονται οι παραβάσεις και λειτουργεί η Τροχαία.

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα. Τα τέσσερα εξάμηνα αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, με συνολική διάρκεια έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα διαμερίσματα 30-45 τ.μ., που αποτελούν την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, ενώ ανοδικά κινούνται και οι τιμές στις μικρότερες κατοικίες έως 25 τ.μ.

Στο Μητρώο Παρόχων θα ενταχθούν αυτομάτως τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους.

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