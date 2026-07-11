Ξεκινά η επέκταση του προγράμματος STEM και Ήπιων Δεξιοτήτων σε σχολεία της Αττικής

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Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και η πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτίνου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες» σε σχολεία της Αττικής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα που υλοποιείται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από τον Οκτώβριο 2024, επεκτείνεται πλέον σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027, θα υλοποιηθεί στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου, με την προοπτική να διευρυνθεί σε επιπλέον σχολικές μονάδες, προσφέροντας σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι μαθητές του σχολείου όσο και μαθητές των υπόλοιπων σχολείων της περιοχής έως την συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων/-ουσών.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων και η εκπαίδευση STEM αποτελούν δύο αλληλένδετους πυλώνες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική εκπαίδευση STEM δεν βασίζεται μόνο στις τεχνικές γνώσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν διαφορετικές λύσεις και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ήπιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις. Οι ήπιες δεξιότητες επιτρέπουν στους μαθητές και τις μαθήτριες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις γνώσεις τους, ενώ το STEM τους προσφέρει τα εργαλεία για να κατανοούν τον κόσμο και να καινοτομούν. Είμαστε ευτυχείς για την υλοποίηση της συνεργασίας μας με το «Μαζί για Παιδί» και τους ευχαριστούμε θερμά για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξή του στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. »

Η Πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες». Η επιτυχημένη πορεία του στο Μαράσλειο μας έδωσε τη βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και σήμερα έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να επεκτείνεται στα δημόσια σχολεία, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους μαθητές και μαθήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν τόσο τις γνώσεις τους όσο και πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη επένδυση παραμένει ο άνθρωπος. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αξιοποιούν την τεχνολογία με γνώση, κρίση και ανθρωπιά. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα στελέχη του Υπουργείου για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή.»

Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) με την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, μέσα από βιωματικές, ενεργητικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές δράσεις. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τους μαθητές και τις μαθήτριες τόσο στις γνώσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία, τις επιστήμες και τις ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η διαχείριση συναισθημάτων και η λήψη αποφάσεων. Μέσα από δραστηριότητες που βασίζονται στη φιλοσοφία της αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης και την κατάκτηση νέας μέσω της πράξης, οι έφηβοι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο δημιουργίας και καινοτομίας.

Η επέκταση του προγράμματος στα σχολεία είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διάδοση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού μοντέλου που προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των εφήβων, συνδέοντας τη γνώση με τις δεξιότητες που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος.